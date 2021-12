“El liderazgo de EE. UU. importa. El mundo no se organiza por sí solo”, dice Antony Blinken

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, manifestó, este martes 21 de diciembre, en rueda de prensa, que el liderazgo de EE. UU. tiene un papel a nivel global, puesto que apoya con la organización del mundo.

“La implicación de EE.UU., el liderazgo de Estados Unidos, importa. El mundo no se organiza por sí solo ”, afirmó Blinken, según citó el portal Actualidad RT.

“Cuando no nos implicamos, cuando no lideramos, pasa una de las siguientes cosas: o bien otro país intenta ocupar nuestro lugar —pero probablemente no (lo hace) de una manera que responde a nuestros necesidades y valores— o nadie lo hace y lo que tenemos (en resultado) es un caos”, explicó al alto funcionario.

El jefe de la diplomacia del país norteamericano subrayó que es más importante que nunca encontrar nuevas formas de cooperar con otros países , dado que los desafíos que enfrenta la humanidad no pueden ser resueltos por una sola nación, “ni siquiera Estados Unidos”.

En este contexto, destacó que el trabajo del Departamento de Estado se enfocó este año en “la reconstrucción de la política exterior”.

“(El trabajo) empezó con el restablecimiento y la revitalización de nuestra red de aliados y de socios y la reanudación del sistema multilateral”, sostuvo Blinken, quien también valoró positivamente la creación de la alianza AUKUS, nombre que recibe la alianza militar firmada entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

De acuerdo al secretario de Estado, en 2021 EE. UU. está más alineado con sus aliados y socios que hace un año “en casi todos los aspectos” , incluidas las tensiones en torno a Ucrania, el programa nuclear de Irán y las controversias sobre las aguas territoriales de China.

Los aliados del país norteamericano, detalla Blinken, se muestran “contentos” y “aliviados” de que “EE. UU. haya vuelto a implicarse y a liderar”.

“No cabe duda de que estamos más fuertes ahora que lo estábamos hace 11 meses, estamos más fuertes en el mundo, más fuertes en casa”, expresó.