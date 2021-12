Luchador ‘Hannibal’ apuñala y deja herido a un árbitro “contratado para sangrar”

El luchador Devon Nicholson, conocido como Hannibal, apuñaló en repetidas ocasiones en la cabeza al árbitro y lo dejó gravemente herido durante su combate de wrestling (pressing cath) del ‘Christmas Star Wars’ de World Class Pro Wrestling celebrado en Irving, Texas (Estados Unidos).

El incidente ocurrió el sábado 11 de diciembre, cuando ‘Hannibal’ enfrentó a ‘Carlito’, quien fuera estrella de la WWE en el pasado. La presentación de ambos protagonistas se desarrolló sin mayores percances, hasta que el juez de la contienda recibió un brutal ataque.

En las imágenes se puede observar cómo ‘Hannibal’ arremetió contra Lando Deltoro: lo redujo sobre la lona y realizó una llave para dejarlo inmovilizado. Luego, el luchador sacó un objeto cortante y empezó a incrustarlo en repetidas ocasiones en la cabeza del árbitr o, quien no podía escapar.

El incidente ocurrió el sábado 11 de diciembre, cuando ‘Hannibal’ enfrentó a ‘Carlito’, quien fuera estrella de la WWE en el pasado. Foto: captura - Marca

El público quedó en shock ante la escalofriante escena, que solo pudo terminar gracias a la intervención de otra participante del evento. El árbitro perdió la conciencia y tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir un shock hipovolémico por el ataque de Hannibal. “No había visto tanta sangre desde Faluya. Fue espantoso”, declaró Deltoro al ‘The Daily Beast’.

Tras lo ocurrido, Devon Nicholson defendió su accionar durante el combate mediante un video en su canal de YouTube, que tiene más de 300 000 suscriptores. “Se suponía que este árbitro fue contratado para sangrar por los cortes de la cuchilla a afeitar. No me dio la indicación de parar. Si me hubiera dicho que estaba lastimado, me habría detenido”, aseguró ‘Hannibal’.

Una luchadora tuvo que intervenir para acabar con el brutal ataque en pleno ring. Foto: captura - Marca

Por su parte, Lando Deltoro comentó en sus redes sociales que “es difícil hablar con la rodilla de un hombre de 300 libras en la espalda, mientras te estrangula y apuñala”. La World Class y la policía vienen haciendo la investigación del caso, pero por ahora se conoce que el peleador Nicholson quedará al margen de los próximos eventos de lucha libre, según reveló Jerry Bostic, CEO de la entidad.