Irina Karamanos: la militante feminista y novia de Boric que no quiere ser primera dama

Gabriel Boric ha llegado este 19 de diciembre a la presidencia de Chile, que rebasó con una diferencia de más de 10 puntos a Kast. Durante toda su época electoral, su novia, Irina Karamanos, se ha intentando mantener en la periferia de la vida pública de su novio, hasta hace unas semanas que subió al escenario cuando este resultó candidato para la segunda vuelta. Sin embargo, hay un detalle que rompe con la tradición conservadora: Karamanos adelantó que podría renunciar a su rol de primera dama.

¿Quién es Irina Karamanos, la novia de Gabriel Boric?

Irina Karamanos tiene 32 años, estudió Antropología y Ciencias de la Comunicación en Alemania y milita en el mismo partido que su pareja, Convergencia Social, dentro del cual lidera el Frente Feminista. Desde ese espacio ha apoyado la candidatura de Boric , donde se mostró crítica al Partido República, ya que lo consideró un peligro por hacer “apología de la violación de derechos humanos”, en referencia al respaldo de Kast al dictador Augusto Pinochet.

Asimismo, se ha pronunciado sobre temas de orden y seguridad. “Hay que hablar sobre el crimen organizado, el control de armas, hay que hablar de la seguridad, la relación entre carabineros y narcotraficantes”, clamó en un panel del programa político Sin Filtros, en el cual solía participar.

Sobre su relación con Boric se sabe poco. Ellos llevan al rededor de dos años y medio, y no han anunciado cuáles sn sus planes futuros.

Durante enero de este año le dedicó un tierno mensaje en Instagram. “Buenos días con olor a mar. En especial a @irina.karamanos, que hace que aún con nubes la vida tenga luz”. Ella mantiene su red social privada, pero ya se le ha visto participar en un par de programas de televisión con él, en donde contaron que ellos se apodaban “chofo” y “chofa” y que constantemente están en un “proceso de encantamiento con muchas luces y colores”.

PUEDES VER: Gabriel Boric supera a José Antonio Kast y es el nuevo presidente de Chile

¿Por qué no sería primera dama?

La militante feminista cuestionó, mucho antes de que Boric fuera electo, el rol de primera dama. “Opinaría que es un cargo que merece ser repensado porque estamos en tiempos distintos, han cambiado muchísimas cosas y hay que repensar el poder y las relaciones que emergen de él”, dijo hace unas semanas en el programa televiso chileno.

En la misma línea, el representante de Frente Amplio fue más contundente y dijo que suprimiría la figura de la “primera dama”, señalando que esta “no tiene ningún sentido. No pueden haber cargos en el Estado que tengan que ver o estén relacionados con el parentesco del presidente o con nadie”.

De esta forma, el presidente chileno espera generar una instancia que sea transparente, en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de lazos de sangre o afinidad con el presidente.

Lo cierto es que, en caso de hacerlo, no sería la primera mujer latinoamericana en renunciar al cargo. En México, Beatriz Gutiérrez Müller se quitó el título de primera dama cuando su marido, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018. Explicó que lo consideraba “clasista” y que la “compañera de un presidente no debe ser una sombra complaciente y silenciosa ante un sistema que perpetúa las desigualdades”. En la Argentina, cuando asumió Néstor Kirchner, en 2003, fue la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien pidió que se la llamara “primera ciudadana”, aunque el rol de primera dama no tiene en el país un marco legal.