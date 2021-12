Profesores usan falda y se pintan las uñas en apoyo a una niña trans acosada

Profesores de una unidad educativa situada en la localidad de Huelva, en España, iniciaron una campaña de apoyo a una menor transexual que cursa quinto de primaria luego de que recibiera ataques e insultos por parte de algunos alumnos del colegio.

El viernes 17 de diciembre, el medio local Telecinco reportó que tanto el equipo directivo como docente del CEIP César Barrios de Lepe tomaron acciones para combatir la transfobia y así concientizar a la sociedad.

Para esto, desde hace unos días, acuden a la escuela con faldas y las uñas pintadas. Así reciben a cada uno de los alumnos.

La niña no solo recibió insultos y burlas por parte de algunos alumnos, sino que también le prohibían entrar en los baños de niños.

Personal del CEIP César Barrios ha respaldado a niña trans en España. Foto: Europa Press

“Desde infantil sabíamos que esto iba a pasar y ahora ha llegado la maldad”, afirmó Joaquín Hernández, director del CEIP César Barrios, citado por El Recreo Diario. “Se le nota que no es el alumn@ ejemplar que era. Todo esto le está produciendo mucha apatía y mucho dolor”.

No obstante, Hernández añadió que los acosadores fueron identificados y una vez hablaron con ellos, “lloraron, pidieron perdón, dijeron que no entendían que estaban haciendo daño, mostraron su arrepentimiento y una actitud muy positiva”.

Inmediatamente enviaron una circular a todas las familias. “Contamos en el colegio con un alumn@ que su tendencia sexual le está acarreando problemas personales y debemos entre tod@s ayudarle”, contaron.

“El colegio es más que matemáticas, lengua, etc. y tenemos que estar a la altura para garantizar el bienestar de nuestra menor. Y vaya por delante, aunque no haga falta, que esto no va de adoctrinar, ni de pin parental, ni nada que se le parezca”, apuntó el director en la circular.

Desde el inicio de esta campaña no se registran acosos y, de acuerdo a medios, la respuesta de familiares y representantes ha sido positiva.

