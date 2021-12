“A mí me hizo lo mismo”: ginecólogo argentino es acusado de abusar de 18 pacientes

Gerardo Alejandro Dahse, un ginecólogo de 56 años de la ciudad de Corrientes, al noreste de Argentina, fue citado a declarar este viernes 17 de diciembre en el Juzgado de Instrucción 4 de su provincia tras ser acusado por abusar sexualmente de una paciente de 20 años.

Sin embargo, el caso no concluyó allí. Después de que la joven difundiera su historia por las redes sociales, otras mujeres denunciaron al médico. Hasta el momento re reportaron, al menos, 18 personas que acusan al galeno de abuso sexual.

Dahse, que también es auditor del Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor), de momento enfrenta el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La Fiscalía de Instrucción 1 de la capital correntina, a cargo de la fiscal Lucrecia Troia Quirch, lleva el proceso.

La joven de 20 años que formalizó la denuncia a principios de octubre acusó a Dahse de haber abusado de ella en su consultorio.

“Paso a la camilla a ser revisada y noté que no me estaba palpando para ver si hay alguna anomalía. Él empezó a tocarme de más y ahí me sentí muy vulnerable, mega nerviosa, preguntándole qué estaba haciendo, a lo que responde: ‘Nadie se va a enterar’”, escribió la afectada en su cuenta de Instagram.

Con el testimonio en las redes sociales, otras pacientes decidieron manifestarse. “A mí me hizo lo mismo”, respondieron mujeres que narraron diversos episodios de abuso por parte de Dahse, consignó en un informe el Clarín.

Rita (nombre para mantener en anónimo la identidad) fue otra de las sobrevivientes que pudo narrar al medio argentino La Marea el abuso vivido dentro del consultorio del ginecólogo.

La mujer manifestó que el abuso sucedió en 2008, cuando el médico la anestesió y la violó durante un aborto clandestino.

Cuando Rita salió del lugar sintió vergüenza y no quería mirar al médico. “Se lo conté a mi pareja de ese momento y no me creyó, entonces me intenté convencer de que no pasó”, añadió.

“Su modo de operar era ganarse la confianza de las víctimas, les hacía pequeños favores, como atenderlas sin turno o no cobrarles algunas prácticas”, señaló Sofía Domínguez, representante de la denunciante que hizo que Dahse se viera obligado a declarar este viernes.

Sobre su clienta, Domínguez precisó que el acusado le dijo a la joven muchas veces que él era director de Ioscor, con lo que le marcó una situación de poder respecto a ella. “Es claramente un abuso de poder porque es sistemático, en todos los casos hace lo mismo”, indicó la especialista.

Descargo del acusado

En septiembre, el ginecólogo se defendió a través de sus redes sociales, aunque de manera escueta. “A quienes me conocen, nada que aclarar. Ya se iniciaron las acciones judiciales necesarias”, precisó.

Más adelante, hizo una publicación en la que sostuvo que “todos sus pacientes saben lo que es como profesional dentro y fuera del consultorio”. En ese sentido, escribió en su descargo que es “innecesaria aclarar la situación”. Y finalizó al señalar: “Gracias a Dios estoy disfrutando de mis vacaciones con mi esposa y mi familia”.

Gerardo Alejandro Dahse, por ahora, deberá responder a la justicia argentina.

