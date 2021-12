Presidente de México compadece a Castillo y lamenta que “padezca una guerra sucia”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó este jueves que su homólogo peruano, Pedro Castillo Terrones, está padeciendo “una guerra sucia mediática” por parte de los sectores conservadores del país.

“No tengo todos los elementos, pero sí creo que está padeciendo de una guerra sucia mediática , porque aunque no tengo la información eso es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo, y más en Latinoamérica, el control de los medios de comunicación, con campañas de desprestigio de todo tipo”, dijo el mandatario mexicano durante su habitual conferencia mañanera.

No es la primera vez que Amlo expresa su apoyo al presidente peruano. El último lunes 13 de diciembre ya había anunciado que su Gobierno envió hacia Lima al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Bienestar para “apoyar en lo que podamos”.

“Él acaba de entrar, sin embargo, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Me habló y me dijo: ‘¿Cómo nos pueden ayudar?’ y le digo: ‘Cuenta con nosotros’, p orque eso es una especie de preparación a un derrocamiento , es echarle el pueblo encima”, continuó este jueves López Obrador.

Con el mismo énfasis, el presidente mexicano criticó la postura de Mario Vargas Llosa en este asunto político, y dijo que esperaba verlo defendiendo las razones democráticas en el Perú.

“Durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo, porque esto no es espontáneo, no es casual, fueron creando sistemas de Gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar, y que si llegaba un líder popular, lo pudieran rodear y tenerlo atado”, criticó.