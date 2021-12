Elecciones en Chile: conoce tu local de votación para la segunda vuelta

El Servicio Electoral (Servel) publicó, hace algunas semanas, la lista definitiva de vocales de mesa para las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, que tendrán lugar este domingo 19 de diciembre. En esta nómina también figuran los locales de votación y las mesas de sufragio designadas para cada ciudadano que cumplirá con su deber cívico.

Al igual que en los comicios de primera vuelta, se tomarán las medidas sanitaras necesarias para evitar contagios por coronavirus : distanciamiento social, uso de alcohol, gel y mascarillas. Servel anunció que los ciudadanos podrán sufragar con el carnet y pasaporte vencido si es que el documento expiró desde el 1 de octubre de 2019 para adelante.

Dónde voto: conoce tu local de votación con tu RUT

Para conocer en qué lugar votar en las próximas elecciones, debes ingresar a l siguiente sitio web y colocar tu RUN: https://consulta.servel.cl/.

Como consultar tu mesa de votación

Ingresa a este ENLACE

Escribe tu RUN sin puntos ni guion

Averigua tu mesa de votación y dirección del local

¿Es obligatorio ir a votar?

En Chile, actualmente el voto no es obligatorio, ya que rige la Ley n.º 20.568. Esta regula el voto voluntario desde el año 2012. O sea que si alguien no emite su voto, no necesita excusarse y tampoco se expone a multas.