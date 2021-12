Madre se hizo pasar por su hija de 22 años para pedir préstamos: engañó a dos novios

Una mujer de 48 años se hizo pasar por su hija de 22 años durante dos años. Con la suplantación de identidad, logró ir a la universidad del estado de Missouri, en Estados Unidos, con la ayuda de préstamos y salió con hombres más jóvenes.

Se trata de Laura A. Oglesby, quien robó la identidad de su hija Lauren Hays. La madre se declaró culpable de un cargo de fraude al Seguro Social y acordó pagar al menos 17.000 dólares en restitución a Southwest Baptist University por obtener US$ 9.400 en préstamos federales para estudiantes, US$ 5.920 en becas Pell y más de US$ 2.000 para libros y tarifas, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Oglesby enfrenta hasta cinco años de cárcel , aunque podría ser sentenciada a menos, informaron las autoridades.

En conversación con NBC News, Stetson Schwien, subjefe del Departamento de Policía de Mountain View en Missouri, contó que la investigación comenzó en 2018 .

Schwien expresó que un detective de la Policía de Jonesboro, Arkansas, lo alertó de que el sospechoso de una investigación por fraude había escapado del estado de una “orden de extradición total de Estados Unidos” y podría estar viviendo en Missouri con una identidad falsa.

La investigación de Schwien reveló que Oglesby vivía cerca y laboraba en la biblioteca pública con la identidad de su hija.

“Ella había reunido una identificación falsa completa, había obtenido una identificación de Missouri y un número de Seguro Social válido, todo”, expresó el agente a cargo del caso.

Cuando los efectivos detuvieron a Oglesby en 2018, una publicación de Facebook que anunciaba su arresto alegaba que “obtuvo líneas de crédito, obtuvo fondos de varias universidades y una licencia de conducir”, que utilizó bajo el nombre de su hija.

“Nunca había visto un caso de identificación como este, ya sea por huir de abuso o de cualquier otro tipo”, sostuvo Schwien, y añadió que Oglesby —tras ser arrestada— dijo que asumió la personalidad falsa para escapar de una relación abusiva .

“Por lo general, los que veo, la gente está tratando de asumir una identificación para obtener ganancias financieras, como el fraude con tarjetas de crédito”, comentó.

La representante de Southwest Baptist University, Charlotte Marsch, confirmó que la mujer era exalumna. “Nos entristeció enterarnos de la situación y cooperamos plenamente con la investigación. Nuestras oraciones están con todos los involucrados”, lamentó la portavoz.