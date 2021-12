José Antonio Kast estrecha el margen con Gabriel Boric: ¿qué dicen los sondeos en Chile?

Desde finales del mes pasado, cuando José Antonio Kast ganó la primera vuelta en Chile, los sondeos han mostrado al izquierdista Gabriel Boric como favorito de cara al balotaje. A seis días de que se abran las urnas en el país vecino, la tendencia ha cambiado.

Desde el 40% hasta el 54% de los votos, Boric se ha mostrado muy por encima en noviembre sobre su rival, el postulante de la derecha radical. Sin embargo, la encuesta de Plaza Pública Electoral de la empresa Cadem ha mostrado un panorama totalmente diferente.

Por ley, en Chile no se pueden divulgar estimaciones de sufragio desde hace varios días. Sinn embargo, La República tuvo acceso a la muestra semanal más reciente de Cadem, que se consultó del jueves 9 al viernes 10 de diciembre.

En la última encuesta de Cadem, José Antonio Kast resta la ventaja de Gabriel Boric

En ese período preguntaron a 6.805 personas, mediante llamada telefónica, por cuál de los candidatos votaría el domingo 19 de diciembre y el 39% respondió que por Boric, mientras que Kast terminó con 36%.

Gabriel Boric se mantiene arriba en los sondeos en Chile, pero José Antonio Kast se mantiene muy cerca en la carrera presidencial. Foto: Cadem

Una diferencia sustancial con lo que se vio en los meses previos en estas muestras de Cadem. El 3 de septiembre, Boric aparecía con un 53% de respaldo, casi 30 puntos por encima de Kast (27%).

En este último sondeo, Boric mantiene la ventaja entre las mujeres (41% contra 29%), los jóvenes (49% versus 29%) y en Santiago (44% ante 36%). A nivel regional, en cambio, la estrechez es máxima: Kast está por debajo solo por un punto (36%-35%).

A nivel total, Boric sale victorioso con el 52% de los apoyos frente al 48% de Kast, hasta el 10 de diciembre.

Qué dicen especialistas sobre la segunda vuelta entre Kast y Boric

“Probablemente Kast tiene muchas posibilidades de ganar, no es una elección fácil”, afirmó a La República la magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Javiera Arce-Riffo.

De hecho, proyecciones de ambos equipos de campaña hablan de una especie de “empate técnico”, por lo cual los últimos mítines, sus acciones de última hora e incluso el debate de Anatel que se efectuará esta noche pueden marcar la diferencia.

“Está estrecho lo que uno ve, pero tenemos la convicción y esperanza de ganar”, reconoció Ruth Hurtado, convencional constitucional y vocera del comando de Kast, citada por el diario local La Tercera.

Ambos postulantes preparan medidas cruciales para la recta final de campaña, conocedores de que la elección se decidirá “voto a voto”.

En ese sentido, la investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del centro de investigación COES, Isabel Castillo, dijo a este medio la semana pasada tras el primer debate presidencial entre Kast y Boric, que la clave está en la “calle”.

