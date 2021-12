Sentencian a mujer por abusar de un mono al que arrojaba al inodoro y le daba cocaína

Vicki Holland, de 37 años, fue sentenciada el viernes 10 de diciembre tras confesar que abusaba de un tití. Las autoridades de Gwent, en Gales del Sur, en Reino Unido, además, descubrieron incriminadores videos en su teléfono después de una redada de drogas en la casa de la mujer en el mes de noviembre.

En los videos encontrados, se observa a Holland insultando al mono metiéndolo dentro de un inodoro con la intención de tirar de la cadena.

En otro clip, se le ve ofreciéndole cocaína al animal. El tribunal indicó que en celular de la mujer se encontraron 22 videos “muy perturbadores”, señalan los medios locales.

“Holland gritaba, maldecía, se reía y en un momento del vídeo, el inodoro se descarga, mostrando al tití petrificado luchando por agarrarse al costado de la taza. Un veterinario independiente pronto confirmó que el tití estaba sufriendo innecesariamente como resultado de la forma en que había sido tratado”, manifestó una inspectora del caso.

Además, el mono recibía comida inapropiada para su especie: kebabs, hamburguesas o salchichas.

La sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Newport incluye una pena de 12 semanas de cárcel suspendida, una multa de 420 libras esterlinas en costos y 128 libras por víctima, y la prohibición de tenencia de animales de por vida.

En tanto, el animal fue llevado a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals para su tratamiento.