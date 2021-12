Navidad: ¿cuál es su origen y por qué se festeja cada 25 de diciembre?

La Navidad, que se celebra cada 25 de diciembre, tiene una gran importancia para la iglesia cristiana. En muchos países se conmemora reflexionando sobre el amor y la unión de la familia . Su origen y el por qué de su fecha de festejo es motivo de curiosidad y debate. La creencia que se ha transmitido a lo largo de los años es que Jesús, el ‘Mesías’ cristiano, nació en esta fecha.

No obstante, no se hallaron pruebas históricas que prueben esta versión. Además, en la Biblia no se menciona este tema en específico. En ese sentido, han nacido ciertas explicaciones sobre la razón por la que la Navidad tiene lugar el 25 de diciembre.

¿Cuál es el verdadero origen de la Navidad?

Según las creencias cristianas, la Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo, quien habría llegado al mundo en el actual Israel a finales del siglo I a. C . Jesús es considerado por dicha religión como el hijo de Dios hecho hombre para salvar a la humanidad del pecado y conducirla a la vida eterna.

No obstante, la fecha de la celebración tendría raíces en antiguos cultos paganos, de acuerdo con el relato de National Geographic. Los romanos celebraban las Saturnalias o fiestas al dios Saturno entre el 17 y el 23 de diciembre, fechas que se acercan al solsticio de invierno: cuando el sol salía más tarde y se ocultaba más temprano.

¿Dónde se originó la Navidad?

Las mencionadas celebraciones de las Saturnalias y del Natalis Solis Invictii se originaron en el antiguo Imperio Romano. Sin embargo, diversas culturas contaban con sus propias conmemoraciones del solsticio de diciembre, como los nórdicos (Yule), los aztecas (Huitzilopochtli) y los incas (Cápac Raymi).