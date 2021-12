Último debate presidencial en Chile: EN VIVO se miden Gabriel Boric y José Antonio Kast

Gabriel Boric y José Antonio Kast se miden este lunes 13 de diciembre por última vez en debate presidencial antes de la segunda vuelta que se llevará a cabo en Chile el próximo domingo 19. Sigue el evento de Anatel EN VIVO y cada uno de los acontecimientos del país vecino.

De acuerdo al orden del sorteo, el primero en responder las preguntas será el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, mientras que el representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, lo hará en segundo lugar.

No obstante, a medida que avancen los segmentos temáticos, el orden irá rotando. Serán dos de política, dos de economía y cuatro en materia social.

A través de diversos medios locales se puede seguir el debate presidencial de Anatel, tanto en redes sociales como en YouTube.

A qué hora es el debate entre José Antonio Kast y Gabriel Boric

A las 8.00 p. m. local, 6.00 p. m. del Perú, está previsto que inicie el debate entre Boric y Kast.

En Vivo: Debate presidencial Anatel 2021 18:35 Boric y negociación por reforma en sistema de AFP Gabriel Boric señala que tendrá que haber dialogo con respecto al tema de las AFP, ya que es injusto que personas que han trabajado toda la vida sufran problemas de pensiones y que no eso no puede esperar. 18:30 José Antonio Kast en rechazo al acuerdo del 15-N José Antonio Kast señaló sobre su rechazo al Acuerdo por la Paz del 15-N: “Nosotros nos oponíamos a un acuerdo forzado con la violencia extrema. Paz no llegó”. 18:19 Último debate presidencial: ¿Qué presidente busca ser? Gabriel Boric: “Ser el presidente que de tranquilidad a todos los chilenos. Un país más justo e igualitario”. José Antonio Kast: “Fuimos un modelo para el mundo, es un desafío muy grande. No quiero ser un presidente que levante el puño, sino que habrá la mano y acoja”. 18:09 Organización del debate presidencial Los periodistas informan que habrá tres segmentos: en el primero se abordarán los temas, en el segundo se interpelarán y en el tercero, los aspirantes a La Moneda, podrán explayarse ante sus seguidores. 18:01 Inicia último debate presidencial entre Kast y Boric Comienza el segundo de los dos debates presidenciales pactados entre los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric con miras a las elecciones del 19 de diciembre. 17:51 Gabriel Boric llega al debate Llegó Gabriel Boric Font para participar al debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). "Último debate! A minutos de comenzar este encuentro, que nos permite poner sobre la mesa lo que queremos para el Chile mejor y mostrar las diferencias con el candidato de la ultraderecha", señaló el candidato. 17:18 Boric llegará en breve El candidato Gabriel Boric llegará en pocos minutos. 16:55 Llega José Antonio Kast Llegó José Antonio Kast para participar al debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

En el bloque final, tanto Boric como Kast podrán interpelarse en una sección de preguntas cruzadas.

En el debate pasado de Archi durante el último viernes, Kast acusó erróneamente a Boric de haber sido denunciado por abuso en un momento de alta tensión. Posteriormente, se disculpó porque se refería a una denuncia de “acoso” presentada por una mujer contra el izquierdista.

La presencia de Michelle Bachelet en plena campaña

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), actual alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, viajó a Chile y se reunió este lunes con Boric, desatando el enojo de Kast.

“Michelle Bachelet se reunió con Gabriel Boric en la casa de la exmandataria en la comuna de La Reina (zona oriente de Santiago) tras aterrizar en Chile”, informó el equipo asesor del candidato al medio local La Tercera.

La actividad no fue pública, no hubo medios y no se reveló ningún detalle de la conversación debido a la imparcialidad que le exige el cargo a Bachelet en temas de política interna de su país.

Con información de Sputnik

