Resultados oficiales de 5 de oro: ganadores de HOY, 12 de diciembre de 2021

Este domingo 12 de diciembre de 2021 se sortea una nueva edición de 5 de Oro millonario con pozos acumulados de US$ 13 800 000. El Pozo de Oro es de US$ 5 800 000, mientras que el Pozo de Revancha se estima en US$ 8 000 000.

Se trata de un juego que le ofrece la posibilidad de ganar premios de dividendo fijo. En un mismo día se realizan dos sorteos: el 5 de oro y la Revancha. Cuando los pozos no tienen ganadores, se acumulan para el siguiente sorteo. Estos pozos se denominan vacantes.

Las apuestas se pueden realizar en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas, por vía telefónica a través del 0 905 0012, por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile (disponible para Android o IOS).

PUEDES VER: Brasil detecta sexto caso de la variante ómicron en zona fronteriza con Uruguay y Argentina

Resultados 5 de Oro de HOY, 12 de diciembre

Pozo de Oro

Este resultado estará disponible en el transcurso de la jornada.

Pozo de Plata

Este resultado estará disponible en el transcurso de la jornada.

Pozo extra

Este resultado estará disponible en el transcurso de la jornada.

Pozo revancha

Este resultado estará disponible en el transcurso de la jornada.

Sorteo pasado: 8 de diciembre

Revive el sorteo pasado en el siguiente video.

Pozo de Oro: US$ 5 533 984 (un acierto)

Pozo de Plata: US$ 519 623 (dos aciertos)

Pozo Revancha: US$ 3 955 793 (cero aciertos)

¿Cuándo se juega el próximo sorteo?

Los próximos resultados y ganadores de 5 de Oro serán anunciados el miércoles 15 de diciembre. El juego se transmite en directo por televisión y se puede efectuar en los locales de la red Hoy Juega y por internet, vía telefónica o a través de la aplicación La Banca Mobile.

¿Cuál es el valor de la apuesta?

El 5 de Oro de Uruguay, organizado por la Banca de Quinielas de Montevideo, consta de dos tipos de apuestas.

Apuestas simples: Para participar solamente en el sorteo del 5 de oro el valor es de US$ 35. Para participar también en el sorteo Revancha, el valor es de US$ 50. En el sorteo Revancha se participa con los mismos números elegidos para el 5 de oro. No es posible participar solamente en el sorteo Revancha.

Apuestas múltiples: consisten en realizar múltiples combinaciones en un mismo tiquet. Existen las siguientes opciones:

-Elegir seis números con los que se conforman seis combinaciones distintas de cinco números cada una. El valor de esta apuesta es el resultado de multiplicar el precio de la apuesta simple por seis.

-Elegir siete números con los que se conforman 21 combinaciones distintas de cinco números cada una. El valor de esta apuesta es el resultado de multiplicar el precio de la apuesta simple por 21.

-Elegir ocho números con los que se conforman 56 combinaciones distintas de cinco números cada una. El valor de esta apuesta es el resultado de multiplicar el precio de la apuesta simple por 56.

-Elegir cuatro números con los que se conforman 44 combinaciones distintas de cinco números cada una. El valor de esta apuesta es el resultado de multiplicar el precio de la apuesta simple por 44. En esta apuesta múltiple el quinto número de la combinación está acertado con anticipación al sorteo.