Kast vs. Boric: cómo serían sus eventuales gobiernos en caso ganen las elecciones en Chile

Chile se inclinó hacia los extremos en una intensa primera vuelta, los chilenos eligieron el domingo 21 de noviembre al ultraderechista José Antonio Kast y al izquierdista Gabriel Boric, como los candidatos que se disputarán la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 19 de diciembre.

Se trata de dos postulantes absolutamente opuestos: Kast, de 55 años, es del partido Frente Social Cristiano y ha defendido el legado dictatorial del expresidente Augusto Pinochet. Obtuvo la primera mayoría con un 27,9% de los votos, representa a una derecha radical que defiende el sistema neoliberal y fomenta una agenda social conservadora.

Por su parte, Boric, de 35 años, aspira a convertirse en el presidente más joven de la historia de Chile. Sacó un 25,8% y propone una transformación profunda del modelo que ha regido en el país desde el régimen de Pinochet, en línea con las demandas exigidas por parte de la ciudadanía en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.

El ultraderechista José Antonio Kast e izquierdista Gabriel, candidatos que se disputarán la segunda vuelta el próximo domingo 19 de diciembre. Foto: infografía, AFP

Aunque el triunfo de Kast y Boric era un escenario previsto por los expertos, la primera vuelta dejó sorpresas, una de ellas fue el buen desempeño del candidato independiente Franco Parisi, quien hizo campaña desde Estados Unidos. Él quedó en cuarto lugar y esos votos pueden ser clave en el balotaje del próximo domingo.

Estos resultaron también significaron que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1990 no estarán los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha. Tanto Kast como Boric intentan conseguir los votos de estos electores en el marco de las elecciones más polarizadas de la historia reciente.

Franco Parisi, el candidato sorpresa que no pisó Chile. Foto: AFP

A continuación, un conciso panorama de lo que serían los eventuales gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast en caso ganen las elecciones presidenciales del domingo 19 de diciembre.

Economía y pensiones

En un eventual gobierno de José Antonio Kast se apostará por una disminución del gasto fiscal, desregulación de los mercados y privatización de empresas . El candidato de derecha sostuvo que incrementará los niveles de inversión privada y aumentará el crecimiento económico “a tasas de 5% a 7% anual, duplicando en una década nuestro ingreso por persona”.

Kast planea recortar impuestos a las empresas (desde un 27% a un 17%), disminuir el Impuesto Valor Agregado (del 19% al 17%) y reducir a cero los tributos que pagan las pequeñas y medianas empresas.

Referente al sistema de pensiones, el exdiputado promoverá una serie de ajustes que incluyen, entre otros, un aumento de la edad de jubilación de los trabajadores y el monto de las cotizaciones.

Por otro lado, en un eventual gobierno de Gabriel Boric se aumentará el gasto fiscal e incrementará la carga tributaria en más o menos ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en un horizonte de seis a ocho años, informa BBC.

Para reactivar la economía en Chile, el parlamentario y exdirigente estudiantil promoverá políticas pro empleo a través de incentivos para la contratación con el foco puesto en las mujeres.

En lo tributario creará un impuesto a las grandes fortunas del país, aplicará un royalty minero a las grandes mineras, y creará nuevos tributos, medidas que permitirán aumentar la recaudación fiscal para financiar su agenda social.

En cuanto al sistema de pensiones, Boric pretende eliminar el actual que es administrado por las AFP , en reemplazo de un sistema en que los fondos serán manejados por un órgano público y autónomo.

Salud

Kast propone cederle poder a la sanidad pública para que pueda licitar soluciones médicas y contratar servicios que resulten más competitivas y eficientes. Para él, la principal causa de la mala atención “no residen en los recursos económicos invertidos” sino en que “tenemos un sistema estatal profundamente ineficiente, burocrático y capturado políticamente”.

Mientras que Boric plantea crear un Fondo Universal de Salud (FUS) encargado de administrar los fondos que aportan los trabajadores y los recursos que aporta el Estado, y al mismo tiempo reducir los tiempos de espera para acceder a especialistas y cirugías.

Además, el izquierdista promete poner fin a las isapres (seguros privados de salud), convirtiéndolas en seguros complementarios y voluntarios. “Nosotros planteamos terminar con una salud dividida, como es ahora, entre los más sanos y los pacientes más enfermos, o los de menores y mayores recursos”, declaró el candidato.

Educación

El candidato de la izquierda buscará ampliar el beneficio de la gratuidad en la educación superior y eliminar a los bancos como fuente de financiamiento del sistema. Al mismo tiempo, condonará (perdonará) de manera progresiva las deudas estudiantiles.

En cambio, Kast prescindirá de la reforma educacional en curso, derogará la Ley de Inclusión y eliminará los contenidos enseñados en las escuelas que considera como “propaganda de apoyo al aborto e ideologías de género” . Además, apostará por la educación virtual a un menor costo y el recorte de la duración de las carreras universitarias.

Migración

De llegar a ser gobierno, José Antonio Kast propone la instalación de una zanja en la frontera norte del país para evitar el paso irregular de migrantes. “Si usted hace una zanja de tres metros de profundidad y los cercos para que nadie caiga adentro y tampoco los animales, eso es factible y bastante económico”, fue su comentario que terminó siendo muy criticado.

Por su parte, Gabriel Boric plantea abordar el problema desde la perspectiva de los derechos humanos, marcando así una clara diferencia con su rival.

Aborto y matrimonio igualitario

El ultraderechista afirmó que si llega al gobierno derogará la ley que permite el aborto y que hará todo lo que este a su alcance para “proteger y fortalecer la familia”. Asimismo, ofrecerá “incentivos económicos a las parejas casadas” y velará por el derecho de todo niño o niña a “tener un papá y una mamá”.

Una postura totalmente distinta es la de Boric, el candidato es partidario del derecho al aborto, el reconocimiento a la diversidad sexual y el matrimonio igualitario y la profundización de la paridad de género.

El proyecto busca equiparar derechos y obligaciones independientemente del sexo de las personas que conformen el matrimonio. Foto: AFP

“Las injusticias no pueden naturalizarse, la desigualdad no está bien y los derechos no pueden ser un negocio”, sostuvo el candidato de izquierda. La alianza de Boric con el Partido Comunista genera un fuerte rechazo por parte del electorado que puede jugar en su contra durante la reñida segunda vuelta.