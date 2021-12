Estas son las 10 ciudades más baratas y lindas del mundo para vivir

Muchas personas buscan un lugar donde puedan sentirse bien para vivir, pero también esperan que sea cómodo en el aspecto económico. En ocasiones, las responsabilidades y la falta de dinero no permiten disfrutar de la manera en que quisieran.

The Economist Intelligence Unit (EUI), de la revista británica The Economist, realizó un estudio que compara los precios en más de 173 ciudades de todo el mundo y ha revelado cuáles son las ciudades más baratas del mundo. Los datos han sido recogidos en el informe “Worldwide Cost of Living 2021″.

El análisis de las ciudades más baratas del mundo de la EIU toma en cuenta parámetros como el costo del alquiler, el transporte, la educación, los alimentos y bebidas , los artículos para el hogar y el cuidado personal.

De acuerdo al estudio, las cinco ciudades más baratas del mundo son las siguientes: Damasco en Siria, Tashkent en Usbekistán; Zambia, Caracas en Venezuela y Almaty en Kazajistán.

Sin embargo, la investigación también evidenció una lista de las ciudades más económicas del mundo, pero en función a dos características: hermosas y accesibles. Aquí puedes conocerlas.

Lisboa, Portugal

Lisboa encabeza la lista por su calidad de vida, su seguridad y su belleza natural. Su costo de vida es bajo debido a que los impuestos que cobra el Gobierno son bastante bajos al igual que los precios de las propiedades inmuebles.

Con el sueldo mínimo se puede vivir tranquilo al mismo tiempo que conocer y disfrutar de los lugares que alberga la ciudad.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa que el salario mínimo interprofesional para 2021 en Portugal ha quedado fijado en 775,8 euros al mes, es decir 9.310 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagos anuales.

Centro de la ciudad Lisboa, Portugal. Foto: ISTOCK

Cali, Colombia

Cali ha sido considerado en la lista por el precio de sus alquileres, pues ahora es la zona más segura y cobra 25% más barato que en Medellín. Además, su clima es cálido y sus habitantes son conocidos por su amabilidad.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno colombiano estableció el salario mínimo para 2021 en US$ 242,02 (908.526) mensuales y US$ 28,36 (106.453) en auxilio de transporte.

Ciudad de Cali, Colombia. Foto: ISTOCK

Santo Domingo, República Dominicana

Según el estudio, República Dominicana tiene una de las economías que más rápido se desarrollan en América Latina. Por ello, su capital, Santo Domingo, se ha convertido en un destino encantador y atrayente para el turismo y la inversión.

En sus atractivos está que es la ciudad más antigua de esta parte del mundo, ya que fue fundada en 1496 y tiene edificios coloniales. El costo de vida es bajo y tiene una cultura bastante diversificada, razón por la cual adaptarse es fácil.

De acuerdo a Efe, el salario mínimo en empresas privadas en República Dominicana es hasta 11.900 pesos (unos 208 dólares) mensuales. Los trabajadores de las grandes empresas llegan a un salario mínimo de 21.000 pesos (unos 368 dólares).

Ciudad Santo Domingo, República Dominicana. Foto: ISTOCK

San Pedro, Belice

Muchas personas sueñan con vivir en una isla del Caribe, para ellos, San Pedro es una buena opción. Pues el presupuesto que se necesita para comprar una casa frente a la playa no es alto, y si deseas vivir relajada, esta es una gran oportunidad.

Ciudad San Pedro, Belice. Foto: ISTOCK

Saint-Chinian, Francia

El Sur de Francia es visto como uno de los destinos más ostentosos del mundo, pero tiene zonas de bajo costo. Languedoc, una región francesa, conocida por sus pueblitos medievales, es accesible para bolsillos modestos.

Saint-Chinian es un pueblito pequeño, barato y a un par de horas de tren a París y España. Ideal para los que quieren viajar y vivir bien con un presupuesto ajustado.

Ciudad Saint-Chinian, Francia. Foto: ISTOCK

Abruzzo, Italia

“Abruzzo tiene todo lo que ofrece la Toscana y más, a una fracción del costo2, describe el estudio. Este pueblo italiano es pequeño, pero sus aguas cristalinas del mar Adriático son hermosas. La belleza de la arquitectura y el arte antiguo de la ciudad, la hacen una perfecta opción.

Ciudad Abruzzo, Italia. Foto: ISTOCK

Liubliana, Eslovenia

Si bien, la capital de Eslovenia no es lugar visitado frecuentemente por muchos turistas en Europa, su bajo costo de vida y bellos paisajes lo convierten en un destino que vale la pena conocer.

Es moderno, pero tiene el aire natural a pueblo pequeño. Todo es cercano, como Venecia, que está a menos de tres horas en tren.

Ciudad Liubliana, Eslovenia. Foto: ISTOCK

Playa del Carmen, México

Playa del Carmen es un balneario costero de México que se ubica en la costa caribeña de la Riviera Maya, uno de los lugares más hermosos de México y del mundo. Este lugar no solo tiene belleza natural, sino que también es una buena oportunidad para quedarse a vivir, pues con un bajo presupuesto puedes asentarte.

Según el documento, la pequeña ciudad es hogar de más de diez mil extranjeros, el 7 % de la población total. Ellos declaran que es una de las regiones más seguras y bellas del país.

La OIT afirma que en México el salario mínimo se divide en dos áreas geográficas:

Zona Libre de la Frontera Norte (43 municipios de seis estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas): US$ 10,02 al día.

Resto del país: US$ 6,65 diarios.

Playa del Carmen, México. Foto: ISTOCK

Bali, Indonesia

Bali es la isla de Indonesia considerada como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. En este hermoso lugar puedes vivir relajado y con un bajo presupuesto económico. También recomiendan Sanur, un suburbio alejado del bullicio de los turistas, pero suficientemente cerca de la vida de la ciudad.

Ciudad Bali, Indonesia. Foto: ISTOCK

Da Nang, Vietnam

Da Nang es la tercera ciudad más grande de Vietnam y también un lugar para vivir bien y barato. Para los que toleren el clima húmedo y caliente del país asiático, Nang puede ser una buena opción para vivir en una ciudad cosmopolita y en una economía que está avanzando.