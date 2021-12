Segundo debate presidencial en Chile: dónde ver EN VIVO el encuentro entre Boric y Kast

A solo siete días de las elecciones en las que se conocerá al próximo presidente de Chile, los dos candidatos a ocupar el Palacio de La Moneda, el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, se volverán a enfrentar este lunes en el segundo y último Debate Presidencial de segunda vuelta 2021 organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

En esta segunda contienda, Boric llega golpeado por las duras acusaciones de “abuso sexual” de Kast que tensaron el ambiente en el primer debate presidencial del último viernes, aunque después en el mismo espacio el candidato de derecha pidió disculpas por su error. “Cometí una equivocación, a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso. Pido disculpas”, sostuvo.

Por su parte, el candidato de izquierda afirmó que junto a su equipo van a evaluar posibles acciones legales en contra de José Antonio Kast, por acusarlo falsamente de abuso sexual. “ No hay en contra mía, ninguna denuncia por abuso ni acoso . Él insiste en mentir para desvirtuar y no contestar preguntas imperantes”, señaló.

En los comicios del pasado 21 de noviembre, José Antonio Kast (Partido Republicano), del Frente Social Cristiano superó a Gabriel Boric (Convergencia Social) de Apruebo Dignidad por 146 000 votos, según el Servicio Electoral. Los datos (con la información del 99.9% de las mesas) señalan que Kast consiguió 1.961.387, el 27,91%, mientras Boric consiguió 1.814.777, el 25,83%.

DONDE VER EN VIVO el segundo debate presidencial por las elecciones presidenciales

Sintoniza el segundo debate presidencial a través de la señal de streaming en vivo de TVN, Mega, CHV y Canal 13, canales que participarán en el evento de Anatel. El programa tendrá ocho segmentos temáticos, donde se abordarán dos temas de política, dos temas económicos y cuatro temas sociales.

Qué día y hora será el debate presidencial organizado por Anatel

Los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast se presentarán en el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) este lunes 13 de diciembre, a las 8.00 p. m. y durará aproximadamente dos horas.

Cómo llegan los candidatos al segundo debate presidencial

El anterior debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) entre el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el abanderado de Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, fue analizado por varios expertos chilenos.

Karen Thal, gerente general de Cadem (empresa chilena de investigación de mercados y opinión pública) señaló que “en el fondo, en los contenidos, fue un debate neutro, que mantiene a los candidatos en el lugar donde están. Lo ideal es traer nuevos electores, sobre todo para Kast, que es el que va más abajo”, sostuvo para el medio PAUTA.

Por su parte, la politóloga Isabel Castillo en entrevista con La República, sostuvo que le parece prematuro decir que en el anterior debate hubo un claro ganador. “La elección se está jugando hoy en día en la calle, en llegar a la población que no es muy activa políticamente, que no verá los programas políticos, que no se interesa en los debates”, señaló.

No obstante, la Radio Duna —una de las emisoras que transmitió el encuentro— preguntó a sus oyentes quién ganó el debate presidencial y el 83% respondió que José Antonio Kast.

Más de 15 millones de chilenos definirán el domingo 19 al sucesor del conservador Sebastián Piñera. Kast ganó la primera vuelta del 21 de noviembre con el 27,9% de los votos, frente a los 25,8% que obtuvo Boric, que ahora lidera los sondeos.