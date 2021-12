Mujer grabó a taxista que la acosó durante carrera: “Tuve miedo que escalara a nivel físico”

A través de las redes sociales, una mujer denunció haber sido víctima de acoso cuando tomó un taxi y en plena carrera el conductor comenzó a lanzarle comentarios inapropiados y no solicitados. El incidente ha causado indignación entre la población de Colombia.

“Todo empezó cuando me dirigía hacia mi casa. Salí del centro comercial Unicentro la semana pasada a las 7.30 p. m. y tomé un taxi. Al principio parecía que el señor charlaba simplemente, pero después empezó a hacerme preguntas personales y comentarios inapropiados”, contó la joven acosada al medio local Arriba Bogotá.

Las preguntas incómodas que hizo el sujeto provocaron en la joven un incontrolable temor por su vida, pues era demasiado tarde y las calles se encontraban vacías. Por eso, el miedo la paralizó.

“Me sentí muy incómoda, no podía creer que esto me estuviera pasando. Muchas personas me decían: ‘¿Por qué no se bajó?’; pero la verdad es que tenía miedo de lo que podría llegar a hacer este hombre. A esa hora las calles estaban vacías y no quería que la situación escalara al nivel físico ”, añadió.

Mira el video:

La joven explicó que decidió grabar la situación para tener pruebas del acoso. “Saqué el celular para mirar la hora y se me ocurrió empezar a grabar. Lamentablemente no pude tomar las placas del vehículo porque el tarjetón estaba en la parte de adelante. Cuando me bajé estaba totalmente atemorizada, simplemente quería llegar a mi casa”, sostuvo.

“Lo que logré fue que el señor no supiera dónde vivía, aunque al principio le dije al sector al que nos dirigíamos ni tampoco dónde trabajaba, aunque me lo preguntó múltiples veces”, agregó.

Pese a la denuncia de la mujer, aún no se conoce la identidad del sujeto ni las placas del vehículo. Por su parte, la Secretaría de Seguridad se pronunció a través de Twitter y anunció que iniciarán las investigaciones pertinentes para dar con el taxista.

Ciudades más inseguras para las mujeres

Según un estudio realizado por la Fundación Thomson Reuters en 15 capitales del mundo y Nueva York, “el sistema de transporte de Bogotá (Colombia) es el más inseguro para las mujeres, seguido por el de Ciudad de México (México) y Lima (Perú)”.