Un nacimiento “erótico” hecho con figuras en formas de genitales causa revuelo en España

Una pastelería en Sevilla, al sur de España, ha generado polémica en los residentes luego de colocar un nacimiento de Navidad con figuras que tienen formas de genitales. La acción, incluso, ha provocado acciones judiciales contra la empresa por parte de un partido de ultraderecha.

La Verguería, una pastelería erótica, instaló a finales de noviembre un pesebre hecho de waffles y con formas de órganos sexuales en el escaparate de su establecimiento.

Los juzgados de Instrucción número 15 y número de 20 de Sevilla han abierto diligencias previas contra el “belén erótico” expuesto, para investigar si supone un delito contra los sentimientos religiosos.

Ambos juzgados han dictado sendos autos para la apertura de estas diligencias tras dos denuncias, de Vox y de la Fundación Española de Abogados Cristianos, contra La Verguería.

Imagen del nacimiento erótico. Foto: NIUS

La jueza del juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla entiende que los hechos denunciados por la Fundación pueden suponer una infracción penal por presunto delito contra los sentimientos religiosos, según el auto, por lo que esta investigación se unirá a la iniciada por el juzgado de Instrucción número 20 tras la denuncia de Vox.

El presidente de Vox en Sevilla, Javier Cortés, ha defendido que su partido sale “en defensa de quienes ven sus sentimientos religiosos pisoteados” porque creen “en el auténtico respeto y la convivencia”.

En tanto, Andrea Suárez, dueña de la pastelería, señaló que la intención del belén es decorar el local de manera temática en función de la fecha, como ya hizo por Halloween.

Suárez asegura que la polémica suscitada le ha favorecido a su negocio y que “la gente hace una y hasta dos horas de cola” para adquirir los waffles con forma de genitales. Los Abogados Cristianos y Vox “me están haciendo el marketing ellos solos, están alimentando la curiosidad de la gente y dando a conocer La Verguería”, señala.

“Todo esto no me preocupa para nada, lo que hay que hacer es tomarse las cosas con más humor”, agrega la mujer, y enfatiza en que no va a retirar el pesebre y que en las próximas fiestas navideñas volverá a poner otro.

Con información de EFE.