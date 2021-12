“Gabriel Boric recibió un golpe importante”: José Antonio Kast eleva la tensión en debate

El esperado primer debate presidencial en Chile entre el izquierdista Gabriel Boric y el candidato de la derecha más radical, José Antonio Kast, se llevó a cabo en esta jornada. Fueron más de dos horas con interpelaciones constantes y duras acusaciones que tensaron el ambiente.

Organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en las primeras horas de este viernes 10 de diciembre, Boric y Kast acentuaron sus grandes diferencias en diversas materias, a menos de dos semanas de que se efectúe la segunda vuelta.

“En general me pareció que los dos candidatos estaban empoderados, relativamente calmados, con excepción de los momentos que se agredieron uno al otro”, manifestó Karen Thal, gerente general de la encuestadora Cadem, en un programa del medio local Pauta.

Thal se refirió al instante en el que Kast mencionó una denuncia por presunto acoso que una mujer realizó contra Boric. Indignado, el aspirante del Frente Amplio increpó a su rival y se generó un cruce de palabras que llevó al grupo de moderadores a apagar los micrófonos.

“Nosotros tenemos una diferencia: cuando yo me equivoco pido perdón y soy capaz de enmendar mi posición”, afirmó Boric. “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara”, replicó Kast.

Boric le exigió a su contrincante que se retractara, pese al pedido de un moderador de continuar con las preguntas correspondientes. “Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este para un tema que no tienes idea”, dijo.

Poco tiempo después, en el debate, el postulante del Frente Social Cristiano se disculpó por hablar de “abuso” y no de “acoso”.

El golpe de Kast a Boric

A pesar de la duración del evento, analistas en Chile han considerado que estas palabras de Kast centraron la atención. “Boric recibió un golpe importante, que se ha utilizado políticamente sobre el capítulo de acoso”, señaló la doctora Isabel Castillo.

La investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile y del centro de investigación COEA indicó a este diario que “fue un golpe malicioso, pero políticamente muy útil de parte de Kast”, a pesar de sus disculpas. “Una vez que ya la instalas, eso queda en la gente”.

“Con este tema ha habido mucho aprovechamiento de eso, ha tenido cierto éxito, la gente no sabe la diferencia entre abuso y acoso y se queda con ideas erróneas”, añadió Castillo.

En declaraciones a la prensa local, tras el debate presidencial, Boric aseguró que “no hay en contra mía, ninguna denuncia por abuso ni acoso” y criticó a Kast por “insistir en mentir para desvirtuar”. Igualmente, no descartó emprender acciones legales contra su oponente.

¿Quién ganó el debate presidencial en Chile?

“Me cuesta decir si hubo un claro ganador”, contestó la politóloga chilena a La República. De la misma forma, especialistas han considerado que cada uno tuvo grandes facultades y destacaron en las áreas temáticas en las cuales están caracterizados.

Thal apuntó que “en el fondo, en los contenidos, es un debate neutro, que mantiene a los candidatos en el lugar donde están”.

Gabriel Boric fustigó a José Antonio Kast por sus acusaciones. Foto: EFE

Una aseveración en la que coincidió Castillo. “No me atrevería a decir que cambie la tendencia, no tengo datos de audiencia, pero escuchan los debates mayormente las personas convencidas”.

Uno de los moderadores, al final de la emisión, puntualizó que unas ocho millones de personas siguieron el debate.

“La elección se está jugando hoy en día en la calle, en llegar a la población que no es muy activa políticamente, que no verá los programas políticos, que no se interesa en los debates”, subrayó la experta.

No obstante, la Radio Duna —una de las emisoras que transmitió el encuentro— preguntó a sus oyentes quién ganó el debate presidencial y el 83% respondió que José Antonio Kast.

La próxima cita, antes del balotaje del 19 de diciembre, será el próximo lunes cuando se celebre el segundo y último debate en Chile.