EE. UU.: sujeto vuelve a ser condenado por el asesinato de su esposa embarazada

Scott Peterson volvió a ser sentenciado por un crimen. Esta vez, recibió la condena de cadena perpetua por el asesinato de su esposa Laci Peterson, quien tenía ocho meses de embarazo. El fatídico hecho ocurrió en 2002, pero la Corte Suprema de California anuló la condena de pena de muerte que había recibido hace un tiempo.

La familia de Laci Peterson enfrentó al asesino durante su nueva condena a cadena perpetua sin libertad condicional este miércoles 8 de diciembre.

“Laci está muerta, Scott. Ella confiaba en ti“, dijo su madre, Sharon Rocha, en el estrado. “Ella creyó en ti y tú la traicionaste a ella, a tu hijo y a todos los demás”, subrayó.

La jueza Anne-Christine Massullo volvió a condenar a Peterson a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su esposa y 15 años a cadena perpetua por el asesinato de su hijo por nacer.

“Han pasado 19 años. No hay un día que no pase en el que no piense en mi hermana y la vida que podría haber tenido, y la vida que todos podríamos haber tenido con ella y Conner”, dijo la hermana de Laci, Amy Rocha.

Estaba previsto que hasta 16 miembros de la familia de la víctima y amigos se sentaran en el estrado del jurado, pero solo tres dieron su testimonio. Las personas que hablaron lamentaron que se hubiera anulado la sentencia de pena de muerte.

Scott fue arrestado después de que los restos de Laci y su hijo fueran encontrados tras ser arrastrados a la costa en la Bahía de San Francisco en abril de 2003.

El caso recibió tanta atención de los medios que el juicio por asesinato tuvo que trasladarse a una nueva ubicación. Scott ha mantenido su inocencia durante mucho tiempo, incluso después de su condena.

Peterson fue sentenciado de nuevo casi 17 años después de haber sido condenado a muerte. No obstante, permanecerá en la cárcel del condado de San Mateo hasta su audiencia probatoria en febrero de 2022.