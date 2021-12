Gastó US$ 20.000 para parecer una Barbie y se arrepintió: “Quiero ser una belleza natural”

Una modelo de OnlyFans muy popular en redes sociales que gastó 20.000 dólares en cirugías para convertirse en una “muñeca” viviente como Barbie ahora pretende recuperar su apariencia normal después de pasar años inyectándose su rostro.

Candice Kloss, de 21 años, comenzó a recibir inyecciones en la cara a los 19, pero desde septiembre pasado disuelve los productos. “Me di cuenta de que no estaba realzando mi belleza al continuar haciendo este tipo de trabajo”, le dijo a Jam Press.

El lunes 6 de diciembre, Kloss, originaria de Nueva Inglaterra y ahora residente de Nueva York, contó que se le han disuelto los rellenos en los labios, las mejillas y la mandíbula, y considera que ahora se ve más joven.

“Pasé años luciendo falsa, pero ahora quiero ser una belleza natural”, declaró la joven. “Muchas mujeres jóvenes se vuelven más rellenas para verse más jóvenes, pero no nos damos cuenta de cuándo ha ido demasiado lejos”.

No obstante, reconoció que todavía gasta miles de dólares en maquillaje y tratamiento para su cabello. “Para mantener el look de muñeca, me encanta usar cualquier cosa blanca o rosa que sea bonita y femenina”.

Hasta siete horas le toma el proceso para decolorarse el cabello y agregar extensiones en su afán por conseguir el perfil que desea.

“Desde que disolví mi relleno no he cambiado mucho mi maquillaje, pero se ve mucho mejor sin los inyectables”, añadió.

Kloss tiene casi 70.000 seguidores en Instagram y afirma ser una de las principales fuentes de ingresos en la plataforma de transmisión OnlyFans, según el diario New York Post.