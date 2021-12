Chile se convierte en el séptimo país de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones el matrimonio igualitario luego de un largo proceso parlamentario que fue promovido por el presidente Sebastián Piñera.

De esta manera, Chile se suma a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay , las naciones latinoamericanas que ya reconocen este derecho. En México, ya se aprobó en 24 de los 32 estados, pero no se ha podido progresar en una legislación a nivel nacional.

En una compleja e histórica jornada legislativa, el Senado aprobó a las 12.00 p. m. (hora local) el proyecto y la remitió de inmediato a la Cámara de Diputados, en donde fue ratificada rápidamente.

En diálogo con 24 AM, la directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor, indicó que se trata de “un momento histórico e importante. Significa poder avanzar en derechos, porque todas las personas de la diversidad sexual y de género han sufrido algún tipo de rechazo. Que el Estado entregue este respaldo a las familias es muy importante”.

Con respecto a la labor realizada para que la iniciativa avance, Amor detalló que han sido cuatro años de labores, las que en el último tiempo fueron enfocados en “materias técnicas, respecto de los que tiene que ver con el proceso legislativo”.

Ley de matrimonio igualitario en Chile

El proyecto de matrimonio igualitario fue ingresado en 2017 al parlamento y durante años se mantuvo sin avances importantes en su tramitación hasta el 3 de junio de 2021, cuando Piñera anunció su apoyo a la medida y le puso suma urgencia para forzar a los parlamentarios a darle prioridad.

PUEDES VER: Burló al banco usando las tarjetas de su padre muerto y ahora enfrenta millonaria demanda

El proyecto permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción homoparental, además de regular otros aspectos relacionados al cuidado de los hijos, derechos de filiación, derechos laborales de pre y post natal y no discriminación de personas trans en las uniones.

Actualmente en Chile existe el Acuerdo de Unión Civil, figura parecida al matrimonio que permite uniones de personas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario en el plan de gobierno de Gabriel Boric

El programa de Gabriel Boric muestra que es partidario del derecho al aborto, el reconocimiento a la diversidad sexual y el matrimonio igualitario y la profundización de la paridad de género.

PUEDES VER: Estos son los países a los cuales los peruanos pueden viajar sin visa de turista

“Las injusticias no pueden naturalizarse, la desigualdad no está bien y los derechos no pueden ser un negocio”, manifestó el político izquierdista.

¿Qué dice Jose Antonio Kast sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?

En cambio, José Antonio Kast afirma que si llega al palacio de La Moneda derogará la ley que permite el aborto y que hará todo lo que esté a su alcance para “proteger y fortalecer la familia”.

El candidato señala que si llega al Gobierno brindará “incentivos económicos a las parejas casadas” y velará por el derecho de todo niño a “tener un papá y una mamá”.