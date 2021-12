Chile: candidato ultraderechista José Antonio Kast ya no privatizará minera estatal

La Tercera, Chile

Desde la norteña ciudad de Antofagasta, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, aseguró que no tiene previsto privatizar Codelco en caso de llegar a La Moneda.

Durante la campaña para la primera vuelta, el abanderado republicano había planteado la posibilidad de que operadores privados ingresaran a un porcentaje de una empresa estatal, ejemplificando a Codelco.

La propuesta fue criticada desde sectores mineros, como la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y sindicatos de la empresa.

De hecho, hace unas semanas, el presidente de la FTC, Patricio Elgueta, emitió un comunicado en el que llamó a votar por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ante la “amenaza real de que Chile pierda su principal fuente de ingresos”, aludiendo a Codelco y a las interpretaciones de una eventual privatización de la empresa.

Por otro lado, el pasado viernes 3 de diciembre, sindicatos de Codelco de la zona norte publicaron una misiva en la que se manifestaron por la llegada de Kast a Calama, en el marco de su gira por la campaña para la elección presidencial.

Los trabajadores expresaron que su visita “no es grata” debido “a la amenaza que significa para la comunidad de Calama y el país que una persona como él llegue a la presidencia”.

El candidato ultraderechista abordó esta situación durante esta jornada y, en conversación con la televisión local, insistió en que “no vamos a privatizar Codelco”. “Cuando veníamos en viaje apareció la declaración de dos dirigentes del sindicato de Codelco Chuquicamata, diciendo que yo era una persona no grata. Bueno, me reuní con los directivos y los presidentes de otros tres sindicatos, no para pedirles el apoyo como hicieron los otros dos dirigentes respecto a la candidatura de Boric, sino para entablar un diálogo”, aseguró Kast desde Antofagasta.