Hombre paga deuda de 1500 pesos en monedas

Un reciente suceso ha conmovido a los usuarios en redes sociales. Un hombre de escasos recursos pidió prestado de forma urgente el monto de 1500 pesos (alrededor de 71 dólares) a Lupita Santos, ciudadana que radica en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas en México. Tras ochos meses, todo el dinero le fue devuelto en forma de monedas entre uno a cinco pesos . El hecho se ha vuelto viral en redes sociales luego de que la usuaria lo compartiera asombrada por la sinceridad del hombre.

“Vino muy temprano y me pagó 1500 pesos, así con puras moneditas. Yo quería llorar porque aún hay gente que realmente valora lo que es un préstamo” , contó Santos, que incluso había olvidado que le prestó dinero, en sus redes sociales.

La mujer también subió fotografías de las torres de monedas que le entregó el hombre, que ahora ha conseguido trabajo como empaquetador en una tienda de autoservicios.

Post de Facebook. Foto: Mechas Lupita Santos

Asimismo, muchos internautas aplaudieron la acción del trabajador y manifestaron su admiración por la franqueza y sencillez que detonó el hombre.