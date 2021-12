Descubridora de variante ómicron: “99% de casos que hemos visto son extremadamente leves”

Angelique Coetzee, directora de la Asociación Médica de Sudáfrica y quien dio la voz de alerta a las autoridades del país sobre la aparición de la nueva variante ómicron, ha revelado que “el 99% de los casos que hemos visto son extremadamente leves”, pese al crecimiento exponencial de las infecciones por COVID-19 en el mundo.

Sudáfrica es uno de los países que está viviendo un rebrote del coronavirus y la doctora Coetzee lo atribuye a la variante ómicron. “Se propaga muy rápido y la mayoría de la gente que se infecta no enferma gravemente. Es una diferencia con la variante delta. Pero de todos los casos que hemos visto aquí, la mayoría, el 99%, son extremadamente leves. El único grupo con el que no estamos totalmente seguros, es el de personas de edad avanzada que no están vacunadas”, sostuvo a Antena 3 Noticias.

Su mensaje ha resultado tranquilizador luego de que muchos países implantaran restricciones de vuelos con Sudáfrica y sus países vecinos. “Me parece excesivo y prematuro. El mundo entró en shock al ver lo de las más de 30 mutaciones, pero primero había que ver cómo se comportaba el virus”, indicó.

“No decimos que ómicron no sea una variante peligrosa. Lo que decimos es que, hasta ahora, las infecciones son leves. Incluso ómicron podría reemplazar a delta como variante dominante en el mundo y, si los síntomas siguen siendo leves (sobre todo en gente vacunada) , sería una cosa positiva”, añadió.

Mira el video:

El pasado 18 de noviembre, la especialista sudafricana alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un paciente que acudió a su consulta con síntomas inusuales. “Era joven, tenía unos 30 años, y se quejaba de unos síntomas distintos de los que hemos visto hasta ahora en casos de COVID-19: le dolía el cuerpo, estaba muy cansado, tenía una leve tos... Nada de perder el olfato o el gusto, ni fiebre alta. Parecía una infección viral normal. Pero al hacerle el test, dio positivo, tanto él como todos sus familiares”.

El descubrimiento de esta nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529 y bautizada con la letra griega ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue anunciado el jueves por científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica, a partir de muestras tomadas a mediados de noviembre.

Sudáfrica considera “tristes” las restricciones

Sudáfrica, donde fue detectada la variante ómicron, consideró “triste” y “lamentable” que ciertos países africanos se sumen a la ola de pánico e impongan restricciones de viaje en el continente.

El anuncio de científicos, sobre la detección de esta variante en países de África austral, provocó una reacción en cadena de varias naciones europeas, en Estados Unidos o en Filipinas, que, en pocas horas, decidieron prohibir la llegada a su territorio de viajeros procedentes de esa región del continente africano.