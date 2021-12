Tenían que operarlo de la cadera y le reemplazaron la rodilla por error en Argentina

Un paciente jubilado de 72 años llegó a una clínica privada de la ciudad de Córdoba, en Argentina, para operarse de la cadera, pero se llevó una desagradable sorpresa cuando salió de la sala de cirugía. Lo habían intervenido en la rodilla por error.

“Reemplazo total de rodilla derecha por diagnóstico preoperatorio, artrosis de rodilla derecha”, refirió el documento que le entregó la clínica a Tomás Córdoba a pesar de que se había realizado todos los estudios correspondientes para una cirugía de cadera.

Así lo reveló este jueves 2 de diciembre en diálogo con el programa El show del lagarto, que transmite El Doce, tanto Córdoba como su familia. “Hace casi dos meses que estábamos con esto y no sé qué pasó el lunes, para mí que se equivocaron”, denunció Esther, su esposa.

“Estoy bastante dolorido porque una operación de rodilla es peor que una operación de cadera”, declaró Córdoba.

Como sucede con todos los pacientes que deben internarse, le colocaron una pulsera en la cual se especificaba su diagnóstico: recambio de prótesis de fémur. Sin embargo, cuando estaba adentro del quirófano, lo intervinieron de la rodilla derecha.

Esther indicó que en el centro de salud había otro paciente del mismo apellido, pero llamado Víctor, y que quizás por eso se confundieron. De hecho, personal de salud le confesó que la otra persona tenía pautado una operación de rodilla.

“Cuando fueron a operar, el doctor no me daba la cara. El doctor me hizo seña con la mano y cuando subimos al ascensor no me daba la cara. Me dice: ‘Le operamos la rodilla’ y le dije: ‘¿Cómo la rodilla si era la cadera?’”, contó indignada.

Ahora está previsto que realicen la operación correspondiente el 6 de enero de 2022. No obstante, planean entablar una denuncia contra la clínica privada.