Adolescente bailaba en su fiesta de 15 años, se descompensó y murió de un paro cardíaco

Los habitantes del municipio de Escobar, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), se encuentran conmocionados por la muerte de una adolescente que perdió la vida minutos después de haber entrado a su fiesta de 15 años. Según el personal médico, sufrió una falla cardíaca.

El lamentable hecho ocurrió el sábado pasado en la localidad Ingeniero Maschwitz. En el lugar, Julieta Anahí Ilundain, una reconocida folclorista, falleció cuando recién había empezado la celebración de su quinceañero.

La adolescente, quien era Embajadora de la Casa Cultural de Escobar, había ingresado a la fiesta y a los pocos minutos se disponía a recibir un arreglo floral por parte de su hermano, cuando de repente se descompensó y cayó al piso, informó el diario digital Infobae.

Algunos de los invitados trataron de realizarle reanimación cardiopulmonar en el lugar. A los pocos minutos, una ambulancia la llevó a un hospital de Maschwitz, donde se confirmaría el fallecimiento a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

El propio hermano de la Julieta, Jeremías Acosta, de 26 años, publicó días después una carta en Facebook donde manifestó su pena por lo sucedido.

“Te fuiste abrazándome y diciéndome ‘te amo’. Fue lo último que hiciste (...) Cuando todo se me hacía oscuro, tú me llenabas de luz con tu risa y un fuerte abrazo. Ahora ayúdame a ser fuerte por mami y mi familia, porque yo quedo en tus manos. Cuando quieras, me avisas y me llevas contigo”, escribió el hermano.

“Te prometo que voy a estar con mami y mis hijos como tú querías. Un fuerte abrazo al cielo, vas a ser una líder de ángeles como lo eras acá (...) Te amo y siempre te voy a amar hasta el fin de mi vida, mi princesa. Te voy a extrañar hasta que te vea de nuevo, solo quiero dormir y que estés conmigo”, agregó Jeremías.

Julieta Ilundain era muy reconocida y admirada dentro de la comunidad de Maschwitz, especialmente en el rubro artístico.

Era apasionada de la música folclórica. Participó del Festival de Raíces Provincianas, formaba parte de la Escuela Orquesta del barrio Lambaré y había sido elegida segunda representante de la Casa Cultural de Escobar.

Además, participó en el concurso Escobar Vibra y había competido en los Juegos Bonaerenses 2021. A lo largo de la última semana, había competido en la carrera benéfica Hambre Cero, organizada por el Municipio de Ing. Maschwitz.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, hizo referencia al tema en las redes sociales y despidió a la joven artista mediante un mensaje en su cuenta de Twitter: “Con inmenso dolor y consternación despedimos a Julieta, una joven comprometida, solidaria, amiga de sus amigos, fan del folklore, feliz e inmensamente querida por todos. Acompañamos a su mamá Karina, al resto de su familia y seres queridos en este durísimo momento. ¡Siempre estarás en nuestros corazones, Juli!”.

Por su parte, la Secretaría de Cultura del Municipio de Escobar destacó: “Queremos enviar nuestras condolencias en este momento tan triste, a la familia de Julieta Anahí Ilundain, quien fue participante de Raíces Provincianas, Embajadora de la Casa de la Cultura de Maschwitz, participó del Escobar Vibra y de los juegos Bonaerenses 2021, entre otras actividades”.

Julieta Ilundain fue velada desde el domingo hasta el mediodía del último lunes en las instalaciones de la Sociedad de Fomento de Ingeniero Maschwitz.

