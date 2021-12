Alemania impondrá la vacuna obligatoria y ampliará las restricciones para los no inmunizados

Alemania decidió aumentar las restricciones para las personas no vacunadas contra la COVID-19 imponiéndoles prácticamente un confinamiento en el que no tendrán acceso a comercios no esenciales, restaurantes, lugares de culto y de ocio, anunció este jueves 2 de diciembre la canciller Angela Merkel.

Estas nuevas medidas se tomaron tras la reunión entre la canciller saliente, su sucesor Olaf Scholz y los dirigentes de las 16 regiones. También se confirmó que un proyecto de ley sobre la vacunación obligatoria, a la que Scholz es favorable, se presentará ante el Parlamento para que entre en vigor en febrero o marzo.

Previamente, Merkel se había expresado dubitativa sobre la obligatoriedad de la vacuna, pero ahora Alemania afronta una nueva etapa de elevado número de infecciones de coronavirus.

“Estamos percibiendo cierta relajación, pero a un nivel demasiado alto”, deploró Merkel en Berlín. “Es por eso que hoy necesitamos acordar estas medidas”, anunció citada por el diario español La Vanguardia.

“Todas estas medidas son estándares mínimos”, dijo Merkel, y agregó que los estados federados tienen libertad de imponer restricciones más estrictas.

Entre las medidas adoptadas se incluye el cierre del ocio nocturno a partir de ciertos niveles de incidencia de contagios, así como restricciones a eventos públicos y a los contactos, especialmente entre los ciudadanos no vacunados, que no podrán reunirse con personas fuera de su núcleo familiar.

Así, en las actividades de ocio se aplicará la regla de las 2G —por geimpft o genesen (vacunado o sanado)— independientemente de las cifras de contagios y se podrá pedir, adicionalmente, un test negativo.

También en el comercio minorista regirá la regla de las 2 G, a excepción de los establecimientos de productos de primera necesidad.

Se limitarán los encuentros privados de las personas no vacunadas al propio núcleo familiar o de convivencia y otras dos personas de otra burbuja de convivencia, sin contar a los menores de hasta 14 años.

Los clubes y discotecas deberán cerrar a partir de una incidencia acumulada de 350 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días.

Igualmente, a partir de este valor de referencia el aforo de encuentros privados de personas vacunadas o sanadas quedará reducido a 50 personas en interiores y 200 en exteriores.

En tanto, en las escuelas volverá a ser obligatorio el uso de la mascarilla.

Un jefe de cuidados intensivos en Alemania predijo en la víspera que el número de pacientes de COVID-19 en las UCI alcanzará los 6.000 en Navidad, y superará el récord anterior.

