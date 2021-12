“Quería abrazar a su padre”: hombre muere tras intentar cruzar frontera entre Chile y Argentina

Un hombre de 55 años, integrante de una familia tanto en la Patagonia argentina como en la chilena, falleció cuando trataba de cruzar la frontera entre Chile y Argentina a través de un paso no habilitado en la comuna de Chile Chico con la intención de reencontrarse con su padre.

El cuerpo del hombre, identificado como Santiago Foitzick Arias, fue hallado por un habitante del sector de La Puntilla del río Jeinimeni. Posteriormente, este alertó a los agentes de Carabineros, reveló el portal Cooperativa.

La fiscal Estefanía Leiva informó sobre el caso. “Para proceder al rescate de este cuerpo, solicitamos la ayuda del personal de Bomberos, quienes trabajaron en este acontecimiento”, dijo.

Por su parte, el concejal de Chile Chico Mario Figueroa resaltó la intención de la víctima. “Solo buscaba poder visitar y saber cómo estaba su padre (…). Comencemos con una apertura gradual, con todos los protocolos, y permitamos a esos viejos, que quizás están viviendo sus últimos días, poder estar con sus seres queridos”.

“Hoy debo decir con mucha tristeza que lamentamos la pérdida de un amigo. Él solo quería abrazar a su padre. Ya basta de protocolos y de leyes, por favor, seamos personas nuevamente. Es lo que les pido humildemente a las autoridades”, añadió.

Foitzick formaba parte de la organización Queremos Ver a Nuestros Familiares Zona Norte, agrupación que exige la apertura del paso Jeinimeni ante los vínculos familiares entre residentes de la Patagonia chilena y la argentina.

“Es conmovedor, es muy triste que el Gobierno haga oídos sordos. No sé si no verán las noticias o no se enteran de lo que acá en el sur estamos viviendo. En Santiago de Chile entran miles de personas ¿Qué medidas se usan ahí? Esas mismas medidas las pueden poner acá”, pidió Adriana Cárdenas, vocera de la entidad. “El sur también existe, abran las fronteras”, reclamó.

El cuerpo de la víctima, quien vivía en Los Antiguos —ubicado a 13 kilómetros de la ciudad de Chile Chico— fue llevado al Servicio Médico Legal para su identificación y determinar las causas de su deceso.