Con sus únicas canicas y 5 monedas, niño paga y le lleva serenata a su mamá

Un emotivo momento ocurrió en Bogotá la capital de Colombia. Un niño juntó sus pertenencias, cinco pesos y unas canicas, y se las ofreció a un grupo de mariachis. ¿A cambio? Los artistas tenían que llevarle una serenata a la madre del menor.

El pasado 10 de noviembre, Mariachis Ases del Palenque realizó una publicación en sus redes sociales. La agrupación subió un video y con unas líneas narró la historia que les tocó vivir junto a Santiago, un niño de la localidad de Ciudad Bolivar.

“Hoy nos sucedió algo muy especial, un niño nos buscó y nos ofreció mil pesos (colombianos) para cantarle una canción a su mamita, la cual no quería venir hasta donde nosotros estábamos”, escribió la orquesta.

“Y, ¿qué más tienes en el bolsillo?”, le preguntaron los músicos al ver que Santiago cuidaba algo en el bolsillo. Fue “cuando sacó las canicas, las famosísimas canicas”, añadió Ricardo Mendoza, uno de los mariachis, a Univisión.

El grupo señala que fue uno de sus integrantes, el que toca el guitarrón, quien logró convencer a la madre del niño de acercarse hasta donde ellos estaban. De esa manera, iniciaba el servicio que el menor había pagado.

En el video que dura alrededor de dos minutos, se puede observar la mujer abrazando a sus dos pequeños, mientras rompe en llanto cuando escucha conmovida la canción ‘Madrecita querida’, la famosa canción de Vicente Fernández.

“Yo trato de ser fuerte para que ellos no miren así, pero hay veces que no me puedo controlar, narra Maryory Gómez, la madre de 28 años, quien agrega que es la primera vez que recibía una serenata.