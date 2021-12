Mujer finge boda falsa para recuperar a su exnovio

En Suiza, una mujer publicó un video en donde recuerda cuando fingió casarse y estar feliz en su hermosa boda con un hombre, esto solo con el objetivo de llamar la atención de su exnovio para que se comunicara con ella a través de un mensaje de texto o una llamada.

El diario New York Post hizo una noticia de este inolvidable hecho, pues el video que se publicó en la red social Tik Tok ahora es muy conocido. El nombre de usuario con el cual la mujer publicó las imágenes es @dieschaklin.

En la grabación, la joven muestra fotos en donde se le observa con un largo vestido elegante junto a un falso novio, también contrató a un fotógrafo y alquiló un local para la ceremonia.

PUEDES VER: Matrimonio igualitario en Chile: mira EN VIVO la discusión y votación final

“Recordando la vez que fingí mi propia boda y tuve una sesión de fotos profesional para que él se comunicara”, se lee en la descripción del video que ya superó el millón y medio de visitas.

Además, en el clip de aproximadamente 30 segundos, hay imágenes de la mujer encima de un caballo, en lo que parece ser parte de su ceremonia matrimonial. En algunas fotos se le puede ver bailando muy sonriente con su falso esposo, con poses parecidas a las de las revistas de bodas.

Para tristeza de la joven, y como lo describe el New York Post, “la ostentosa boda falsa no sirvió de mucho, porque no tuvo respuesta del exnovio”. “Lo peor es que vio mi historia y aún no se acercó”, escribió en la leyenda de la publicación.

“Mi rasgo tóxico es que no veo nada malo en esto”, escribió una usuaria como respuesta al clip. “El caballo es un actor pagado”, bromeó otro comentarista. El video generó comentarios a favor y en contra de los usuarios de esa red social.

Otra persona realizó una crítica al modo de simular un casamiento, dijo que solo hubiese anunciado el compromiso, mas no hacerle creer que ya se casó y quizá hubiese podido lograr su cometido. “Una vez que se celebra la boda, es demasiado tarde para recuperar a tu ex”, señaló.