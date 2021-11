Spider-Man: no way home preventa Cinemex y Cinépolis México: cómo comprar boletos

Se ha confirmado el inicio de la preventa en México de Spider-Man: no way home, evento que le permitirá a los fans ver el final de la trilogía protagonizada por Tom Holland. Por primera vez en el MCU, la cinta dirigida por Jon Watts mostrará el Spider-Verse y los fans no podrían estar más emocionados por ver el resultado en pantalla grande. Conoce aquí como adquirir las entradas para el estreno

¿Cuándo inicia la preventa de Spider-Man: no way home en México?

En México, la preventa de entradas iniciará el 29 de noviembre desde las 10.00 a. m. Se sabe que los espacios webs estarán disponibles para que la gente pueda hacerse con un cupo y así poder estar presentes en el entreno. Es importante decir que, debido a la demanda, no todos podrán tomar un ticket para las primeras funciones, por lo que cada cine programará el filme en diferentes horarios para evitar aglomeraciones.

¿Cómo comprar boletos de Cinemex por Internet?

La compra de las entradas de Spider-Man: no way home por Cinemex estará disponible por su aplicación móvil tanto para celulares con sistema Android o iOS y en la página web del cine.

Ingresar a la página web o app Seleccionar la película. - Si quieres cambiar la ciudad o el cine, te dejo una imagen más abajo para que veas cómo es el proceso. - Seleccionas el tipo de cine > Platino, Premium, Tradicional, además de aquí seleccionar el idioma si está en inglés o español. - Seleccionar tu horario y cine preferido. - Elige el número y tipo de boletos (adulto, niño, 3a edad, etc). - Seleccionas tu asiento o butaca. Ingresa tus datos (forma de pago, nombre, apellido y correo). - Si tienes tarjeta de lealtad, aquí es donde debes agregarla. Listo. Disfruta de tus entradas.

El boleto llegará a tu correo (o directamente en la app), preséntalo directamente antes de ingresar a la sala.

¿Cómo comprar boletos de Cinépolis México por Internet?

La compra de las entradas de Spider-Man: no way home por Cinépolis estará disponible por su aplicación móvil tanto para celulares con sistema Android o iOS y en la página web del cine.

Ingresar a la página web o app Seleccionar la película. - Si quieres cambiar la ciudad o el cine, te dejo una imagen más abajo para que veas cómo es el proceso. - Seleccionar tu horario preferido. - Elige el número y tipo de boletos (adulto, niño, 3a edad, etc). - Seleccionas tu asiento o butaca. Ingresa tus datos (nombre, apellido y correo). Decide si deseas COMPRAR o reservar los boletos. - Si decidiste Reservar, llegará a tu correo un número de reservación con el que podrás recoger y pagar tus boletos en taquillas, máximo 30 mins antes de que empiece la función. - Si decidiste COMPRAR, escoge tu método de pago favorito. Ya sea con tarjeta bancaria directa, PayPal o algún otro método, es completamente seguro. Nunca verás un cargo adicional por el costo de tus boletos.

El boleto llegará a tu correo (o directamente en la app), preséntalo directamente antes de ingresar a la sala.

Fechas de estreno de Spider-Man No Way Home en México y otros países

Estreno de Spiderman 3 en México: 15 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Estados Unidos: 17 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en España: 16 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Perú: 15 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Argentina: 16 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Chile: 16 de diciembre.

Estreno de Spiderman 3 en Reino Unido: 15 de diciembre.

Tráiler de Spider-Man No Way Home