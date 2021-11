Feriados 2022 en Chile: conoce el calendario de días festivos oficiales del año

¿Cuáles son los feriados del 2022 en Chile? Ya falta poco para que inicie el año 2022, el Año del Tigre según el Horóscopo Chino, y muchos ciudadanos chilenos quieren saber los días que serán feriados y días festivos para ya empezar a planificar sus próximas vacaciones, viajes o paseos familiares.

En esta nota, te facilitaremos el calendario de los feriados y días festivos a realizarse en Chile durante el 2022, y cuáles serán las festividades civiles y religiosas más importantes.

PUEDES VER: Revisa los días festivos y feriados en México el 20222

Feriados y días festivos 2022 en Chile

En el 2022, Chile contará con 16 feriados oficiales, que combinan entre festividades civiles y religiosas. De ellos, nueve caerán entre semana y siete podrán aprovecharse como vacaciones cortas. Revisa AQUÍ la lista completa de feriados y días festivos.

Sábado 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 15 y sábado 16 de abril: Viernes y Sábado Santo

Domingo 1 de mayo: Día Nacional del Trabajo

Sábado 21 de mayo: Día de las Glorias Navales

Martes 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 27 de junio: San Pedro y San Pablo

Sábado 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen

Lunes 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Domingo 18 de septiembre: Independencia Nacional

Lunes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército

Lunes 10 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Lunes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Martes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo 25 de diciembre: Navidad

Feriados en Chile. Foto: Difusión

¿Cuáles son las celebraciones religiosas que son feriados?

Chile es un país muy religioso, por eso gran cantidad de sus días feriados los celebran en conmemoración a sus santos y vírgenes. A continuación, te presentamos una lista completa de las celebraciones religiosas que son feriados en el territorio chileno:

Viernes 15 y sábado 16 de abril: Viernes y Sábado Santo

Lunes 27 de junio: San Pedro y San Pablo

Sábado 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen

Lunes 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Lunes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Martes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo 25 de diciembre: Navidad

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Si bien tanto los feriados como los días no laborables pueden ser aprovechados por las familias para descansar y desconectarse, estos presentan diferencias en términos laborales.

Para empezar, los feriados se establecen por ley y los días no laborables por Decreto supremo. Existe otra diferencia más práctica y sencilla: los feriados son días de descanso remunerado que no deben ser compensados o recuperado posteriormente, mientras que el día no laborable, en caso de ser descansado, requiere de un período de compensación por parte del trabajador, previo acuerdo con el empleador.

¿Cuáles son los días feriados que restan al 2021 en Chile?

En el territorio chileno aún quedan por celebrar los siguientes feriados: