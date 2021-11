Fisicoculturista se casa con su segunda muñeca sexual porque “terminó con la primera”

Yuri Tolochko es un hombre nacido en Rusia que tiene una carrera como fisicoculturista y se ha hecho conocido porque en noviembre de 2020 publicó en sus redes sociales que se casaría con una muñeca inflable llamada Margot. Esta acción generó en los usuarios mucho rechazo, pero también popularidad.

Luego del matrimonio, Tolochko le creó una cuenta de Instagram a quien llamaba “esposa” , pese a que la boda no fue legal, sino más bien simbólica. Sin embargo, no duraron mucho tiempo como esposos, puesto que a los cuatro meses terminaron la relación.

De acuerdo a lo que narró en su Instagram, la muñeca inflable y él tomaron “la decisión de terminar la relación”. Por esta razón, el hombre optó por buscar otra muñeca inflable para casarse.

Le escribió a todos sus seguidores de sus redes sociales. “Hey, chicos, lancemos un nombre para esta bebé. Como saben, Margot y yo terminamos. Ahora tengo una nueva esposa (...). Haber aprendido de esto causó que una compañía de muñecas sexuales quiera enviarme una de las mejores. Yo escogí esta. Es (...) increíblemente sexy. Pronto me la enviarán. Estoy pensando en cómo la debería llamar. Mi versión de su nombre es Moon (Luna), pero quizás ustedes sugieren algo mejor. Hay que hacerlo juntos”, publicó.

En marzo del presente año anunció a su nueva ‘amante’, quien fue entregada por la compañía de muñecas inflables que se dedica a comercializar ese tipo de productos sexuales tanto para hombres como para mujeres.

Cuando puso fotos de ella en su Instagram, sus seguidores le comentaron que la muñeca tenía un aspecto muy parecido al de una adolescente. Por este motivo, también decidió que evitaría publicaciones de tipo erótico en su cuenta junto con su nueva ‘esposa’.

“Algunos de ustedes sugirieron que la llame Luna. Decido seguir ese consejo y la llamaré así. Una de sus dudas es que ella es muy joven, una adolescente. Ella es adulta (...). Decidí escucharlos otra vez; no quiero ofenderlos, por lo que he decidido no mostrar escenas eróticas con ella”, expresó.

Últimamente comparte fotos en donde se le observa feliz junto con Luna, con quien se fue a Bulgaria para celebrar su luna de miel.