Celebra por sexto año Acción de Gracias con un desconocido al que invitó por error en 2016

Jamal Hinton y Wanda Dench celebraron juntos una vez más el día de Acción de Gracias luego de que una invitación accidental en 2016 los presentara y los hiciera pasar por primera vez unidos la fecha especial en Estados Unidos.

El pasado jueves 25 de noviembre, día en el que se celebra aquella fecha especial en el país norteamericano, marcó el sexto año en que la pareja se juntó.

Hinton compartió una foto en Twitter y escribió “Acción de Gracias 2021″ .

Foto: Twitter/@jamalhinton12

Los dos se conocieron por primera vez en 2016 cuando Dench envió un mensaje de texto que le proponía a Hinton cenar juntos. En ese momento él tenía 17 años y recibió la invitación mientras estaba sentado en clase en la escuela Desert Vista High School.

El recado estaba destinado a su nieto, que había cambiado su número de teléfono. Pronto, los dos descubrieron el error, luego se enviaron selfies, y Hinton le preguntó si aún podía ir. Dench le respondió: “Por supuesto que puedes. Eso es lo que hacen las abuelas ... alimentar a todos”.

Hinton les había dicho a sus seguidores de las redes sociales la semana pasada que los dos volverían a celebrar el día juntos.

Foto: Twitter/@jamalhinton12

“¡Estamos listos para el sexto año!” escribió, junto a una imagen de un mensaje de texto de Dench invitándolo a él, a su novia Mikaela y a su familia. También incluyó una foto de él mismo, Dench, Mikaela y el difunto esposo de Dench, Lonnie, quien murió en abril de 2020 después de una batalla con COVID-19.

Hinton ha documentado las vacaciones cada año en sus redes sociales. En 2019, compartió una instantánea, escribiendo: “Bendito de tener personas tan maravillosas en nuestras vidas” . Después de la muerte del esposo de Dench, todavía pasaron las vacaciones juntos.

“Este Día de Acción de Gracias, junto con todos los días festivos que se avecinan, no serán los mismos que los pasados, pero lo aprovecharemos al máximo”, escribió Hinton en una publicación el año pasado. “Descanse en paz con Lonnie y todos los demás que perdimos este año, los extrañaremos mucho. Gracias por estar en nuestras vidas”.

Foto: Twitter/@jamalhinton12

En una entrevista a principios de esta semana con azfamily.com, Dench y Hinton reflexionaron sobre su amistad.

“Me hubiera perdido una relación maravillosa”, dijo Dench, cuando se le preguntó qué hubiera sucedido si no hubiera invitado a Hinton hace años. “He cambiado mucho mi punto de vista sobre la generación más joven, y ahora que he reflexionado sobre todos estos años, no cambié su vida; ellos cambiaron la mía”.