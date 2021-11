Perú alberga a 1,2 millones de migrantes venezolanos, según actualización de la plataforma R4V

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) ha actualizado este jueves, 25 de noviembre, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos que están en el mundo.

Hasta ahora se registran 6 038 937 de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales 4 992 664 se encuentran en en el continente americano.

Según la plataforma, las cifras representan la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los Gobiernos de los países receptores. Esto, sin embargo, no implica una identificación individual ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada Gobierno.

No obstante, no descartan que el número reflejado sea superior debido a que muchas de las fuentes de los Gobiernos no toman en cuenta a ciudadanos venezolanos sin un estatus migratorio regular.

El país del continente sudamericano que lidera el ranking como la nación con mayor número de ciudadanos venezolanos en su territorio es Colombia con 1 842 390; en segundo lugar está Perú con 1 286 464 ; siguen Ecuador con 508.935, Chile con 448.138 y Brasil con 261.441.

El informe de R4V detalla el incremento que se ha observado en los últimos meses en los países de acogida pese a las restricciones por la pandemia de COVID-19.

En el caso de Perú, hay un incremento de 236.494 hasta noviembre de 2021. “Refleja un gran número de entradas irregulares por la frontera norte del país durante el año, así como un cambio en la metodología de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) de Perú para contabilizar las entradas irregulares. Esta adaptación por parte del Gobierno se beneficia de los datos del proceso de regularización en curso, que hasta ahora ha prerregistrado a unos 360.000 refugiados y migrantes (incluidos 230.000, que anteriormente se encontraban en situación irregular)”, se lee en el informe.

