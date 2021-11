Honduras: jóvenes observadores son impedidos de ingresar al país antes de las elecciones

Un grupo de jóvenes que se disponía a cumplir la labor de observadores en las próximas elecciones de Honduras han sido impedidos de ingresar al país debido a la no autorización por parte del Consejo Nacional Electoral del país. La función de estos sujetos busca garantizar la transparencia en el proceso electoral. En sus filas, hay personas de Estados Unidos, Perú y Nicaragua.

Según el director de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Honduras, quien fue entrevistado para un medio local, los observadores firmaron un convenio electoral con una anticipación de más de 20 días. Dicho acuerdo los acreditaba para ser observadores en el marco de las elecciones hondureñas del próximo domingo 28 de noviembre.

“Hoy, a menos de tres días para las elecciones, no tenemos en su totalidad las credenciales y por ende no les están permitiendo el ingreso a estos observadores internacionales. Cabe resaltar que ya nos han regresado tres observadores a Nicaragua, Perú y Estados Unidos porque no tienen la acreditación”, mencionó.

Al momento, los jóvenes han realizado la solicitud al Consejo Nacional Electoral, para que les puedan hacer llegar las credenciales de la manera más rápida posible y así asegurar su ingreso al país.

Además, el representante de los observadores explicó que consideraba que esta situación se habría tornado un poco extraña, pues a los sujetos tampoco les permitieron entrar a Honduras como turistas, a pesar de que ya cuentan con su pasaje de retorno a sus respectivos países.