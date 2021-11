Tras años de infertilidad, pareja tiene a su primer hijo pese a edad avanzada

Después de más una década de intentar ser padres sin éxito, una pareja en Estados Unidos pudo cumplir su sueño gracias a la fertilización in vitro. Susie y Tony Troxler, de 50 y 61 años, respectivamente, recibieron a su hija en brazos el pasado 29 de setiembre, contó en un comunicado de prensa el hospital Cone Health, que los atendió.

Según detalló la Dra. Carolyn Harraway-Smith, directora médica del centro de salud, Susie padecía fibromas uterinos, lo cual la imposibilitaba de quedar embarazada. La pareja desconocía esta condición y se había resignado al hecho de no poder tener hijos.

“Cuando nos casamos, asumimos que quedaríamos embarazados, y luego no sucedió. Pero los dos somos muy de la vieja escuela, y cuando crecimos nadie hablaba ni discutía la FIV (fertilización in vitro)”, contó Susie Troxler.

No obstante, en su chequeo anual con su médico, ella le preguntó si había algo más que deseaba hacer, a lo que respondió afirmativamente. “Si ella no hubiera hecho esa pregunta, entonces este bebé probablemente no estaría aquí”, confiesa.

Harraway-Smith le diagnosticó fibromas uterinos, una especie de tumores benignos que pueden causar infertilidad. La paciente fue sometida a una cirugía, pero aun así no podía quedar embarazada de forma natural, por lo que le dio la opción de la fertilización in vitro. Tras dos años de intentarlo, la pareja logró concebir.

“Fue tan surrealista. Todo se había unido para que sucediera ese momento. Es difícil entendernos, ya no somos solo marido y mujer, somos ‘mami’ y ‘papi’”, afirma Susie.