Ginecólogo engañaba a pacientes con falsa ‘terapia’ contra el cáncer para abusar de ellas

“He decidido dimitir del Colegio de Médicos, Cirujanos y Odontólogos de la provincia de Bari, al sur de Italia, y he solicitado formalmente mi cancelación”, anunció el martes 23 de noviembre el ginecólogo Giovanni Miniello.

Su caso se hizo público la semana pasada, luego de la emisión de un reportaje televisivo en el que se le acusó de ofrecer relaciones sexuales a sus pacientes como tratamiento contra el virus del papiloma humano y para reducir los riesgos de cáncer.

Videos de cámara oculta expuestos en el programa Le iene permitieron a las autoridades abrir una investigación.

Tras la primera denuncia, otras decenas de presuntas víctimas se han manifestado.

“He salvado a muchas mujeres del cáncer. Todas aquellas con las que he tenido contacto han sido negativizadas”, agrega el médico de 68 años en su comunicado recogido por los medios locales.

Miniello, que trabajó por muchos años en una clínica privada de su localidad, además, aseguró que propuso el “tratamiento alternativo” y que en nunca recurrió a la violencia, sino que dejaba todo a libre elección de las pacientes, lo cual deberá ser esclarecido por la Justicia.

Sin embargo, uno de los testimonios señaló que el ginecólogo la empezó a acosar con repetidas llamadas telefónicas. “Con miedo me rendí. (…) Yo no quise hacerlo, pero me dijo que solo así me curaría”, narró la afectada.

El proceso está siendo llevado por la Fiscalía. De otro lado, el Colegio Médico de Bari ha abierto un expediente disciplinario en su contra y en los próximos días llamará al médico para que declare.