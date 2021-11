Acaparamiento de las vacunas contra la COVID-19 complican la lucha contra la pandemia

La OMS reporta que aproximadamente un 38% de la población mundial ya se encuentra vacunada contra la COVID-19. Sin embargo, en ese porcentaje se incluye a países como Portugal que registran un 86% y a Nigeria que tiene solo un 1,4% de sus ciudadanos inoculados.

Covax es el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 y tiene el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el coronavirus. Esta alianza se fundó en abril del 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Francia. No obstante, la finalidad principal de Covax no se está logrando, no existe un acceso rápido, justo y proporcional a las vacunas.

De acuerdo con un informe titulado “A Dose of Reality” (”Una dosis de la realidad” en español), publicado el mes de octubre del presente año por la alianza People’s Vaccine, los países más ricos del mundo no cumplieron con la promesa de suministrar a sus homólogos con menos recursos lo garantizado. En cambio, solo otorgaron una séptima parte de los 1.800 millones de dosis que prometieron.

El doctor Bruce Aylward de la OMS aseguró que la causa de que la pandemia se alargue más de lo previsto es esta desigualdad en la repartición de vacunas. Aylward pidió a los países ricos a “hacer balance” de su acuerdo. “Puedo asegurar que no vamos bien...Tenemos que darnos prisa; si no, la pandemia durará un año más de lo necesario”, advirtió.

Quique Bassat, epidemiólogo e investigador del instituto ISGlobal, afirma que “la culpa no es de COVAX, sino de los países que lo firmaron y crearon el mecanismo con una intención” . En el momento en que COVAX recibe las vacunas, las puede distribuir con agilidad; el problema es que no llega la gasolina, no le llegan las vacunas, y eso es culpa de los Estados que se comprometieron y no están cumpliendo”.

Los porcentajes de cumplimiento de los países van desde el 8% de Canadá hasta el 21% de España, que ha entregado 6,2 millones de dosis de los 30 que prometió. También está el 10% de Reino Unido o el 12% de Alemania. Francia se comprometió a entregar 120 millones de dosis y solo ha cumplido con el 9%. Estados Unidos, pese a ser el que más ha donado con 177 millones, solo representa el 16% de lo que prometió, según el informe de People’s Vaccine.

Quejas contra el mecanismo Covax

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei , cargó ayer martes 23 contra el mecanismo Covax por los retrasos en la entrega de vacunas contra la COVID-19 y aseguró que el sistema “es un fracaso”.

“Como se lo dije al secretario general de Naciones Unidas (António Guterres) en su despacho, Covax es un fracaso. Hay compromisos por escrito donde se ve que no nos han cumplido lo que pedimos desde el principio”, aseguró el mandatario guatemalteco al salir de una reunión de trabajo.

Según el gobernante centroamericano, las autoridades del mecanismo Covax habían prometido entregar un lote de dosis de la farmacéutica Pfizer este lunes, pero esto no sucedió. “Ahora vienen y dicen que debido a un problema de logística por un feriado en Bélgica vendrán en el transcurso del fin de semana, sin especificar día ni hora”, aseguró Giammattei.

Agregó que elaborará una propuesta “muy, muy seria” ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, “por quinta vez, en la que no puede ser que le prometan a los países que un día llega, le manden a uno las confirmaciones y todo y nada; nosotros sí pagamos, pero no lo dan como debe ser”.

Giammattei recordó que desde agosto del año pasado su Gobierno había reservado más de 6 millones de dosis, pero a la fecha ha recibido un total de 1 258 320 dosis, de las cuales 724.800 han sido de la farmacéutica británica AstraZeneca y 533.530 de Pfizer.

“Con todo el mundo han quedado mal. Nosotros sí hemos protestado cuatro veces y esta será la quinta, porque el sistema no está funcionando”, mencionó el presidente guatemalteco.

Por su parte, el presidente de México, López Obrador, arremetió contra la corrupción que, según comenta, existe en el organismo. La corrupción es el “principal obstáculo” para el derecho a una vida sin temores ni miserias, dijo en el Consejo de Seguridad en Nueva York, en una sesión dedicada a la exclusión, la desigualdad y los conflictos.

“Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, la pobreza, la frustración, la violencia, la migración y de graves conflictos sociales”, dijo en su discurso, en una sesión abierta a otras delegaciones que no forman parte del Consejo.

Y como ejemplo de desigualdad puso la distribución de la vacuna contra la COVID-19. “Las farmacéuticas privadas vendieron el 94% de las vacunas, el mecanismo Covax, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%”, indicó antes de resumir que se trata de “un doloroso fracaso”.

Si “no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo”, enfatizó.

Nueva estrategia de la OMS

Frente a esto, la OMS presentó la semana anterior un nuevo plan de lucha contra la pandemia en los países menos desarrollados y reclamó fondos por 23.400 millones de dólares en los próximos doce meses para financiarlo.

“El acelerador ACT -una asociación de las principales agencias de salud mundiales- necesita 23.400 millones de dólares para ayudar a los países con más riesgo a procurarse y desplegar medios de lucha contra la COVID-19 desde ahora hasta septiembre de 2022″, dice el comunicado de la OMS, que insistió en el hecho de que esta suma es minúscula comparada con las pérdidas económicas provocadas por la pandemia y el coste de los planes de reactivación.

“El acceso no equitativo a las pruebas de COVID-19, a los tratamientos y las vacunas prolonga la pandemia en el mundo entero y presenta el riesgo del surgimiento de nuevas variantes, más peligrosas, que podrían escapar a los medios de lucha contra la enfermedad”, subraya el texto.

“Hasta el momento, solo el 0,4% de las pruebas y el 0,5% de las vacunas aplicadas en el mundo entero fueron efectuadas en los países de pocos ingresos, aunque representan el 9% de la población mundial”, insiste el comunicado.

El mecanismo internacional Covax solo pudo suministrar 425 millones de dosis de la sustancia inmunizante a 144 países, lejos de sus objetivos iniciales.

La agencia de la ONU prometió que su nueva estrategia resultará más transparente y estará más centrada en el suministro de vacunas.

