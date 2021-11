Hermanos ganan millones con sus videos en OnlyFans y así mantienen a sus padres

Dos hermanos que viven en Nueva Zelanda decidieron crear contenido para el portal OnlyFans. Luego de unas semanas pudieron obtener el dinero suficiente para pagar la hipoteca de la casa sus padres, quienes pasaban por una difícil situación económica. Desde entonces, ambos jóvenes se encargan de mantener a sus progenitores; además, manifiestan que reciben el apoyo de ellos.

Sean Austin, natural de Escocia, decidió incursionar en Onlyfans en diciembre de 2019. Sus videos de contenido de corte sugerente provocaron que en pocos meses pueda obtener un gran número de seguidores.

“Cuando decidí comenzar OnlyFans, el éxito que tuve fue absolutamente asombroso y abrumador, me sentí muy afortunado, pero al mismo tiempo puede parecer que mucha gente no lo entiende”, manifestó el joven en una entrevista para New York Post.

Ante el gran éxito de Austin, joven gay de 29 años, su media hermana menor Daysi Drew (24) le siguió los pasos los meses siguientes.

Daysi se había quedado sin dinero debido a los viajes que realizaba por Oceanía. Además, sus padres estaban pasando por problemas económicos. Las razones mencionadas terminaron por convencerla.

Ambos hermanos decidieron apoyarse en las grabaciones y eso les generó mejores resultados para sus respectivos públicos.

“Cuando Daisy comenzó su página OnlyFans y tuvo éxito, me sentí muy agradecido de no solo tener a alguien con quien compartir este viaje, sino que también era mi hermana. Ha sido tan bueno que ambos podamos cuidar completamente de nuestra familia, y realmente nos ha acercado mucho a todos”, explica Sean.

La posición de sus padres

Los progenitores de Sean Austin y Daisy Drew, en un inicio, no estaban al tanto de las fuentes de ingreso de sus hijos. Sin embargo, este año, los hermanos decidieron revelar de dónde provenía el dinero que percibían.

“Mi papá está muy orgulloso de mí, me apoya en lo que hago. Lo principal es que mi hermano y yo estamos a salvo y felices, y eso es todo lo que les importa a nuestros padres”, expresó Daisy, quien cuenta con más de 249.000 seguidores en Instagram, mientras que su hermano está próximo a los 100.000.

Los hermanos, hasta la fecha, han recaudado más de 2 millones de dólares, dinero que ha sido suficiente para pagar la casa de sus padres y mantenerlos. Ambos residen en dos lujosos departamentos de Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente.