EE. UU.: liberan a hombre que estuvo en la cárcel más de 40 años pese a que era inocente

Un afroamericano de Kansas City, en Estados Unidos, fue puesto en libertad este martes luego de permanecer más de 40 años en la cárcel tras ser acusado de tres crímenes que no cometió. El tribunal determinó que fue encarcelado injustamente en 1979.

El hombre, identificado como Kevin Strickland, de 62 años, siempre se declaró inocente de los asesinatos que supuestamente había cometido cuando tenía 18 años. Sin embargo, fue en mayo de este año que el fiscal del condado de Jackson Jean Peters Baker admitió la revisión de la condena, luego de que otros dos hombres se declararan culpables del crimen en noviembre de 2020.

“En estas circunstancias únicas, la confianza del Tribunal en las condenas de Strickland está tan socavada que no puede mantenerse y la sentencia condenatoria debe ser anulada”, dictaminó en su veredicto el juez James Welsh y ordenó la liberación inmediata del recluso.

Strickland se enteró de la noticia a través de la televisión mientras veía unan novela, informó AP News esta tarde.

“No estoy necesariamente enojado. Es mucho. Creo que he creado emociones que todavía no se conocen. Alegría, tristeza, miedo. Estoy tratando de averiguar cómo juntarlos “, afirmó al dejar la prisión. Además, agregó que sumará esfuerzos para evitar que otra personas pasen por lo mismo.

La libertad de Strickland fue posible después de que Jean Peters Baker se acogiera a una ley local que permite a los fiscales impugnar las sentencias condenatorias si creen que el acusado no es culpable de los hechos que se le acusan.

Strickland no recibirá indemnización del Estado

La ley solamente permite el pago de una reparación civil por encarcelamiento indebido a los reos que comprueben su inocencia a través de una prueba de ADN, por lo que no califica para la indemnización, relató Tricia Rojo Bushnell, directora ejecutiva de la ONG Midwest Innocence Project.

“Incluso cuando el fiscal está de su lado, el señor Strickland tardó meses y meses en volver a casa y todavía tenía que volver a casa, a un sistema que no le proporcionará ninguna compensación por los 43 años que perdió”, manifestó.