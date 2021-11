Marco Enríquez-Ominami: “Tenemos nuestro propio Bolsonaro y Boric no va a poder solo”

Los resultados de las elecciones presidenciales en Chile son un reflejo de la polarización que vive el país. Se encuentran los inconformes, aquellos que anhelan el cambio. También están quienes recuerdan la violencia desatada por las protestas. La crisis en el país vecino se siente y se respira. Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial por el Partido Progresista, nos acerca a un panorama de lo que será la segunda vuelta de los comicios el próximo 19 de diciembre.

¿Qué propone ahora que Chile debe elegir entre Gabriel Boric, un candidato de izquierda, y José Antonio Kast, de ultraderecha, para la segunda vuelta?

Creo que el país decidió y la señal que da es de dos plebiscitos posibles: entre el orden y el desorden o entre el cambio y la continuidad. Creo que el candidato de la oposición (Gabriel Boric) tiene la tarea de unir y de crear un gran frente democrático por la justicia social y esa tarea tiene que comenzar ya porque están en riesgo nuestros valores democráticos a manos de un candidato de extrema derecha.

¿Esperaba que José Antonio Kast tuviera ese respaldo en las elecciones?

Sí, siempre sostuve que pasaría a segunda vuelta porque veía la incapacidad de la oposición de enfrentar la manipulación de una parte de los medios de comunicación y de los bancos, de los poderosos, para hacernos creer que el país ya había zanjado y lo que quedó demostrado es que la elección estaba más abierta de lo previsto, pero al mismo tiempo con una bajísima participación. La democracia chilena es una democracia triste, es una democracia con anemia. Votó poquísima gente, menos de la mitad de chilenos.

No hubo unificación por parte de la izquierda para enfrentar a Kast en la primera vuelta.

Sí, claro, yo siento que hubo un problema de unidad, pero bueno, ya está. Ahora lo que corresponde es crear una gran coalición que enfrente a la extrema derecha. Tenemos nuestro propio Bolsonaro (José Antonio Kast) y el candidato opositor (Gabriel Boric) no va a poder solo. Va a necesitar ampliar su base de apoyo. La tarea de él ahora es esa. Él fue premiado por el país para pasar a segunda vuelta, le toca a él hacer frente.

¿Cree que también tuvo que ver el miedo en la población por la crisis del estallido social del 2019?

Sí, efectivamente. Estamos sintiendo un gran cansancio de los chilenos con las protestas y una gran demanda de paz. Esa mezcla es la que tiene que construirse, un cambio de paz y de construcción de confianza. Es tan complejo que va a requerir un refuerzo gigante del progresismo de representar una fuerza de cambio frente a una extrema derecha que finge representar la normalidad del cambio cuando en realidad ellos son los extremos.

¿Va a votar por Boric?

Sé exactamente cómo no voy a votar, no voy a votar por Kast. Aún así he hecho una invitación pública al candidato Boric para construir un gran dique a la extrema derecha. La tarea de Boric es unir y construir una coalición. Tiene que ser capaz de construir una alternativa amplia. No tengo dudas ahora de que él tiene esa responsabilidad.

"La tarea del diputado Boric es producir la unidad. Y para eso estoy disponible, para la máxima unidad", afirma Enríquez-Ominami. Foto: AFP

Entonces, no votar por Kast no quiere decir necesariamente que va a votar por Boric.

Eso quiere decir que la tarea del diputado Boric es producir la unidad. Y para eso estoy disponible, para la máxima unidad, para que construya una coalición. Nunca he votado por la derecha ni por la extrema derecha y como candidato probablemente sea el que más cicatrices tiene en Chile. La experiencia y las canas que tengo me permiten decir que la prioridad de Boric ahora es la unidad. Él tiene el privilegio de construir esa unidad entre nosotros, es su tarea, su deber, su posibilidad para ser presidente y es nuestro riesgo como progresistas porque podemos perder si no lo encabeza así.

¿En qué parte del electorado considera que está la clave?

Primero, el verdadero segmento a convencer es el 54% de los que no fueron a votar. El debate que tuvimos no movilizó a la población chilena. Estamos en un escenario extremadamente impredecible y abierto. Hoy día la manipulación hace ver a un extremista como algo normal. Entonces, el candidato opositor debe construir esta coalición lo más amplia posible, que los incluya a ellos. Después, a los que votaron por Parisi, a los que votaron por Provoste y a los que votaron por mí.

¿Ve positivo el panorama?

Si el diputado Boric construye una coalición amplia, somos más que ellos. Si les ofrecemos un programa de gobierno moderado con Estado y mercado, creo que ganamos de lejos. Está en sus manos crear esa coalición y un programa de gobierno inclusivo.