El heroico momento en el que una niña defendió a su madre de un ladrón en EE. UU.

Jounee Nelson, una niña de 9 años, fue condecorada este lunes por la Policía de West Palm Beach por su heroico acto al defender a su madre durante un violento asalto en Florida. La primera reacción de la menor fue enfrentar “mano a mano” a un ladrón que agredió físicamente a la señora Nelson para arrebatarle sus pertenencias.

Según la Policía, la niña y su madre regresaban a su automóvil después de ir a un supermercado, y cuando iban a abordar el vehículo, el delincuente corrió hacia la mujer para arrebatarle su bolso.

El pasado 2 de noviembre, las cámaras de seguridad del estacionamiento del supermercado captaron al ladrón vestido de sudadera gris, con bermudas negras y zapatillas, atacando a la señora Nelson. Las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

“Salimos de la tienda y entonces lo miré un poco y luego regresé la mirada al auto y abrí la puerta. Y entonces, lo siguiente que supe, lo vi corriendo hacia mi mamá” , contó la pequeña Jornee al programa Fox & Friends Weekend.

Mira el video:

Por su lado, la víctima narró que cuando cargaba las bolsas, el ahora detenido corrió hacia ella, la tiró al piso para robarle sus pertenencias de valor. Además, se informó que hubo una supuesta amenaza de fuego, pues el sujeto amenazó con dispararle a la mujer mientras buscaba algo en su cintura.

En el momento de la agresión, Journee Nelson no lo pensó dos veces y se abalanzó contra el malhechor , golpeándolo en su cabeza.

Al encontrar resistencia, el ladrón escapó del lugar con rumbo desconocido. La niña lo persiguió, pero el hombre fue más rápido; no obstante, tras las investigaciones de la Policía local, se logró identificar al agresor como Demetrius Jackson, quien fue detenido por las autoridades el 4 de noviembre para ser acusado por robo y agresión.

Condecorada por su heroica acción

Tras el incidente, la pequeña Journee recibió una medalla y un diploma en compañía de su familia durante una ceremonia de reconocimiento a la menor por parte de las autoridades.

“El jefe Adderley honró hoy a una niña de 9 años por su valentía mientras corría en defensa de su madre para defenderse de un ladrón descarado. En este caso se hizo rápidamente un arresto. La Fundación de Policía de West Palm Beach le entregó a la niña una muestra de agradecimiento”, publicó la comisaría de West Palm Beach.

Jounee Nelson fue condecorada en Florida por su heroico acto al defender a su madre de un ladrón. Foto: Twitter

Aunque lo que hizo la menor es admirable, las autoridades piden a las víctimas que no se enfrenten a los criminales. “No recomendaría que se enfrente a una persona así, pero en el fragor del momento suceden cosas. Apuesto a que se sorprendió cuando ella le dio una patada en la cara porque definitivamente podía decir en el video que no esperaba eso, y sus acciones fueron el momento perfecto en esta situación en particular, y creo que ella lo golpeó bastante fuerte”, dijo Frank Adderley, el jefe del departamento.