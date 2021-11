Estados Unidos: medio siglo después, nadie sabe quién asesinó a Malcolm X

Por Amanda Mars. El País

La historia de uno de los crímenes más trascendentales del siglo XX estadounidense, el asesinato del líder afroamericano Malcolm X en 1965, acaba de dar un giro de 180 grados. Dos de los tres hombres condenados por el caso, que pasaron décadas en prisión, fueron exonerados después de una investigación de casi dos años activada a raíz de una serie documental de Netflix que abordaba las lagunas del veredicto.

Historiadores y académicos siempre advirtieron del error que había cometido la justicia. Cyrus R. Vance, fiscal del Distrito de Manhattan, encargó la revisión en el 2020 después de conocerse los detalles aparecidos sobre las coartadas de los que pronto serán exculpados.

Se trata de Muhammad Abdul Aziz y Khalil Islam, que en el momento de los hechos se llamaban Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson. Aziz, de ahora 83 años, fue excarcelado en 1985, mientras que Islam salió en 1987 y falleció en el 2009. Ambos defendieron siempre su inocencia. El tercer condenado, Mujahid Abdul Halim (a quien se conocía entonces como Talmadge Hayer o Thomas Hagan), sí había admitido su culpa en la muerte, pero había declarado que los otros dos no formaron parte de la trama.

El atentado

El 21 de febrero de 1965, cuando Malcolm X se disponía a dar un discurso en el Auduborn Ballroom de Nueva York, tres hombres dispararon y lo mataron delante de su esposa y sus hijas.

La dudas que desde el principio generó la investigación alumbraron toda suerte de teorías alternativas al crimen; si todo fue parte de una conspiración del Gobierno, en plena ebullición de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, o de devotos de la Nación del Islam, de los que X se había separado un año antes, mientras los inocentes pagaban por ello.

En una entrevista con The New York Times, que adelantó la noticia, el fiscal Vance pidió perdón en nombre de las fuerzas de seguridad. “Lo que podemos hacer es reconocer el error, la gravedad del error”, dijo. “Esto apunta a la verdad de que las fuerzas de la ley han fallado a menudo en sus responsabilidades”, agregó.

La lucha radical de Malcolm X, agitador del separatismo de los negros y de discurso feroz contra la opresión del blanco, lo coloca en un tipo de lucha antagónica de la de Martin Luther King, lo que no evitó que este también fuera asesinado, solo tres años después, en Memphis.

El documental que ha encendido la mecha de esta inminente exoneración, basado en la investigación de Abdur-Rahman Muhammad, se titula ‘¿Quién mató a Malcolm X?’. Esa pregunta sigue sin responderse.

