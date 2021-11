Día internacional del Hombre: ¿desde cuándo se celebra el 19 de noviembre y por qué?

El 19 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional del Hombre. Una fecha que busca rescatar el rol positivo y activo de la comunidad masculina en la sociedad. Su objetivo es crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los hombres en la vida, especialmente en relación con la tasa internacional de suicidios. Te contamos desde cuándo y por qué se eligió esta fecha.

¿Desde cuándo se celebra el día del hombre?

La iniciativa para celebrar el Día del hombre surgió en la década de los sesenta. Sin embargo, tuvieron que pasa varios años para que la fecha se oficialice. El director del Centro de Estudios Masculinos de Misuri-Kansas, Thomas Oaster, propuso en 1992 el proyecto con algunas ideas claves.

No obstante, su popularización mundial se dio a partir de 1999, cuando el profesor de la Universidad de las Indias Occidentales, Jerome Teelucksingh, organizó el 19 de noviembre una serie de seminarios sobre modelos masculinos y la importancia de la vida familiar, en honor al cumpleaños de su padre.

A la fecha, aunque ningún organismo lo reconoce de forma oficial, su celebra en 49 países.

¿Por qué se celebra el Día del Hombre?

El Día del Hombre tiene como finalidad visibilizar los problemas de salud que afectan a la población masculina, mejorar las relaciones de género y disminuir la discriminación. En el 2009, se establecieron los seis objetivos principales en torno a esta celebración:

Promover modelos masculinos positivos

Celebrar sus contribuciones a la sociedad

Atender la salud masculina

Denunciar la discriminación a los hombres en ciertas áreas

Aumentar la seguridad

Mejorar las relaciones de género y la igualdad

No es el opuesto al Día de la Mujer

El Día Internacional del Hombre no surge como contraposición al Día de la Mujer, sus creadores han aclarado que su objetivo no es competir con esta fecha. Además, su celebración no es muy extendida y no promueve grandes manifestaciones como el 8 de marzo.

Sus desafíos están principalmente relacionados con la visibilización de los problemas de salud masculina como la esperanza de vida, la tasa de suicidios, el cáncer a los pulmones y las enfermedades cardiacas, según el portal Internacional Mens Day.