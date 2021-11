“Llevé los límites demasiado lejos”: cantante de rock se disculpa por orinar a un fan en concierto

Durante este miércoles 17 de noviembre, Sophia Urista, vocalista de la banda de covers Brass Against, se disculpó por ir “demasiado lejos”, luego de orinar sobre un fan en el escenario.

El insólito hecho se registró el último jueves durante la realización del festival Welcome to Rockville, en el Circuito Internacional de Daytona, ubicado en el estado de Florida, según recogió el portal New York Post.

“Siempre he superado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, llevé los límites demasiado lejos“, admitió la cantante.

“Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice”, admitió sobre la gran reacción que originó el hecho, en Florida (Estados Unidos).

“Les pido disculpas y quiero que sepan que no quise lastimarlos”, escribió sin ofrecer mayores detalles sobre qué la llevó a orinar sobre un fan que subió al escenario.

“Siempre quiero poner la música en primer lugar. Estoy agradecido por todo su amor y apoyo”, indicó.

Ante la publicación de la artista en redes sociales, los fanáticos comentaron con diversos mensajes.

Además, el portal New York Post destacó que los titulares de la prensa estadounidense sobre Urista generaron que la banda ganara nuevos fanáticos.