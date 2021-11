COP26: ¿cuáles fueron los momentos cumbre de este evento?

La cumbre del clima de la ONU en Glasgow, la COP26, después de dos semanas intensas de negociaciones y debate, llega a su fin. Líderes mundiales y activistas ambientales acudieron a este evento, una vez más, con la intención de mejorar el panorama del medio ambiente. Gracias a ello, se han dado algunos avances importantes en la lucha contra la crisis climática. Conoce aquí los momentos claves de este evento.

Reconocer como culpable al carbón, pero solo se atacará “gradualmente”

Un acuerdo resaltante de la COP26 es que al fin, después de conversaciones maratónicas, se reconoce explícitamente al carbón como el mayor contribuyente al cambio climático. En las 25 cumbres anteriores a Glasgow, nunca un acuerdo ha mencionado o identificado como los causantes principales de la crisis climática al carbón, el petróleo o el gas, o incluso los combustibles fósiles. Sin embargo, el acuerdo se compromete a una “disminución gradual” del carbón en lugar de una “eliminación”.

La lucha de los jóvenes

Esta vez los jóvenes levantaron sus voces con fuerza en las calles de Glasgow, y buscaron hacerse presentes en la COP26. Multitudinarias manifestaciones exigieron a los países una acción significativa para combatir el cambio climático. Actualmente, las nuevas generaciones están visualizando más a fondo la problemática ambiental. Activistas como Greta Tunberg, Vanessa Nakete y Mitzi Jonelle Tan se hicieron visibles durante este evento. En el caso Nakate y Tan, publicaron una carta abierta en la que instaban urgentemente a los líderes mundiales a “hacer frente a la emergencia climática”. Esta carta, que incluye un plan de cinco puntos, ha sido firmada desde entonces por más de 1,5 millones de personas en todo el mundo, otro ejemplo de la juventud liderando el camino.

Jóvenes protestando en la COP26. Foto: AFP/ JACK GUEZ

Un escollo clave: el dinero para las medidas de adaptación

Como toda nueva medida, se necesita un presupuesto. El pago por adaptar estas estrategias fue uno de los tantos debates de la COP26. A esta discusión se sumó la ONU, al revelar en un informe que los costos estimados para adaptarse a los peores efectos del aumento de temperaturas en los países de ingresos bajos son de cinco a 10 veces mayores de la cantidad de dinero que fluye actualmente hacia esas regiones. Los países ricos prometieron US$ 100.000 millones anuales para 2020, y no cumplieron, pero según el organismo, esto ya no es suficiente: los costes de adaptación para las naciones de bajos ingresos alcanzarán entre US$ 140.000 y US$ 300.000 millones anuales en 2030.

La negativa de los grandes fabricantes de automóviles

Empresas como Toyota y Volkswaguen, principales actores de la industria automotriz, se negaron a firmar una declaración en la que, para el 2040, se comprometerían a vender solamente autos y camionetas de emisiones cero a nivel mundial, y a más tardar en 2035 en los mercados principales. Algunos países, entre ellos Estados Unidos y China, los dos mayores mercados de automóviles, tampoco pusieron la firma.

La cifra: 2,4 grados Celsius

¿Cuál es la cifra de la temperatura del planeta que nos mantendrá a salvo? La trayectoria actual, según la ONU, es de un aumento de 2,7 grados Celsius, a pesar de que los científicos han dicho que, para evitar las peores consecuencias del cambio climático, el alza debería limitarse a 1,5 grados Celsius.

Durante la primera semana de la cumbre, la Agencia Internacional de Energía dijo que, con algunos de los compromisos que se habían anunciado, se podía limitar a 1,8 grados Celsius. Sin embargo, días después, el análisis fue menos optimista: según Climate Action Tracker, iríamos en camino de un alza de 2,4 grados Celsius con los nuevos compromisos incluidos.

Algunos activistas escribieron en sus manos la temperatura ideal del ambiente. Foto: Andy Buchanan/ AFP

¿Cómo se hará para que los países cumplan sus promesas?

En teoría, sería posible imponer sanciones a los países que no lo hagan. Actualmente, pocas naciones son las que están haciendo que sus compromisos sean legalmente vinculantes. Dar penalidades podría ser contraproducente y ocasionar que algunas se retiren, ya que el propósito de las cumbres como la COP26 es alentar a todos los países a que sigan involucrados.

A pesar de ello, existe aún la esperanza de que el movimiento cero neto tome más impulso y haya mayor compromiso entre los países de mantenerse dentro de los acuerdos ambientales.