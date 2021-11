Elecciones presidenciales en Chile: ¿cómo van las encuestas y quién va primero?

En Chile se llevará a cabo este domingo 21 de noviembre la primera vuelta presidencial, que mantiene a Gabriel Boric y José Antonio Kast como los principales postulantes en la carrera. Conoce qué marcan las encuestas a pocos días de los comicios generales.

Votarán por diputados, senadores y consejeros regionales en algunas zonas de Chile. Para esto, el Servicio Electoral (Servel) ya notificó los locales de votación y vocales de mesa. Si estás en el exterior, revísalo aquí.

¿Quién va ganando en las encuestas para las elecciones 2021?

Cadem, una de las encuestadoras más reconocidas de Chile, mostró en su última estimación de sufragio a Kast a la cabeza con un 25% de intención de voto, seguido de Boric con 19%.

PUEDES VER: Senado chileno rechaza acusación en contra del presidente Sebastián Piñera

La sorpresa la dio Franco Parisi, quien está fuera del país, al subir al tercer lugar con 10%. Más atrás están Yasna Provoste (9%), Sebastián Sichel (8%), Marco Enríquez-Ominami (5%) y Eduardo Artés (2%).

Mientras que Pulso Ciudadano colocó al diputado Boric como líder con 21,3%, a Kast con 16,3%, a Provoste con 13,1%, a Sebastián Sichel con 7,5%, a Parisi con 5%, a Enríquez-Ominami con 3,4% y al ultraizquierdista Artés con 1,6%.

¿En una segunda vuelta quién la ganaría? ¿José Antonio Kast o Gabriel Boric?

Por ley, desde el domingo 7 de noviembre ya no se pueden difundir encuestas en Chile. En la última, del viernes 5, Kast revirtió la tendencia y apareció como ganador en un hipotético balotaje por primera vez.

Según Cadem, Kast se impondría a Boric (44% vs. 40%) y a Provoste (42% vs. 41%), mientras que el representante del Frente Amplio derrotaría a Provoste (37% vs. 34%) y perdería por un estrecho margen ante Sichel (40% vs. 39%).

En el caso de Feedback, mostró un sondeo aun más contundente: Kast ganaría con el 49% frente a un 41% de Boric.