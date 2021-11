Indignación en China: equipo anti-COVID-19 mató a un perro mientras dueña cumplía cuarentena

China, nación donde se presentaron los primeros casos del nuevo coronavirus, vuelve a ser noticia mientras intenta contener los rebrotes de la pandemia. Una mujer denunció a las autoridades sanitarias de la Shangrao, al extremo este de ese país, por matar a su perro mientras ella había sido enviada a un hotel a pasar su cuarentena tras haber dado positivo a COVID-19.

El hecho se produjo el pasado viernes 12 de noviembre en el edificio Golden Phoenix Garden y fue registrado por las cámaras de vigilancia del domicilio.

El video, difundido por el microblogging Weibo, que es similar a Twitter, muestra a dos trabajadores de salud locales golpeando a un perro hasta provocarle la muerte. Ambos funcionarios tenían que desinfectar el departamento.

En tanto, la dueña de la mascota, que no estaba presente cuando ocurrió el maltrato, señaló que ese día se le ordenó ponerse en cuarentena en un hotel cercano, luego de que se detectara casos de coronavirus en su condominio.

A la mujer, cuyo nombre no se hizo público, no se le permitió ponerse en aislamiento con su mascota; sin embargo, las autoridades le habían dicho que su can saldría ileso siempre que llevara correa durante la desinfección, indicó The Washintong Post.

Luego de la muerte del animal, el personal de salud, que vestía con ropa y equipos de protección especial, se lo llevó en una bolsa amarilla de riesgo biológico.

La mujer afectada señaló que se llevaron a su perro en una bolsa amarilla. Foto: VCG

En las redes sociales, miles de usuarios chinos han mostrado su malestar. “Dejé de ver el video después del primer aviso. Mi corazón se rompe. Si yo fuera el dueño, qué triste y miserable sería”, se lee en uno de los comentarios.

Las autoridades del distrito de Shangrao emitieron un comunicado a la opinión pública. En el pronunciamiento indican que los trabajadores de salud se disculparon por “no comunicarse completamente” con el propietario y que fueron destituidos de sus trabajos.